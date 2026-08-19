Канада уникнула 50% мит США в останній момент

Тарифи мали запрацювати вже опівночі, але після переговорів Трамп оголосив про домовленість з Оттавою та дав сторонам три дні на завершення документів

Сполучені Штати відклали запровадження 50% мит на низку канадських товарів після досягнення попередньої домовленості з Канадою. Нові тарифи мали набути чинності вже опівночі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Спочатку президент США Дональд Трамп оголосив про триденне відтермінування мит за умови остаточного узгодження необхідних документів. Згодом американський лідер заявив, що під час переговорів із прем'єр-міністром Канади Марком Карні сторони досягли домовленості. «Ми досягли угоди з Канадою», – сказав Трамп.

Водночас президент США уточнив, що документ ще потребував остаточного погодження. За його словами, сторони пішли на певні поступки та домовилися про відповідні заходи. Інших подробиць Трамп не навів.

50% мита мали поширитися на широкий перелік канадських товарів, зокрема молочну продукцію, алкоголь та меблі. За оцінками CNN, під нові тарифи міг потрапити імпорт приблизно на $20 млрд.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні також підтвердив, що запровадження мит відклали до кінця 21 серпня. «Досягнуто суттєвого прогресу, хоча попереду ще багато важливої роботи», – заявив Карні.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав прокламацію про запровадження нових мит на імпорт безпілотників, док-станцій та окремих компонентів. Найвища ставка у 100% стосувалася окремих категорій дронів, тоді як для частини менших безпілотників встановили мито у 25%.