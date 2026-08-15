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Patriot у Києві залишилися порожніми під час російських атак – Financial Times

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Patriot у Києві залишилися порожніми під час російських атак – Financial Times
Президент США Дональд Трамп поки не погодив передачу Україні додаткових комплексів і перехоплювачів Patriot
фото з відкритих джерел

Українська ППО не змогла перехопити балістичні ракети

Під час останніх хвиль російських ударів балістичними ракетами українська ППО не змогла перехопити частину цілей через гострий дефіцит ракет до систем Patriot. У критичні моменти пускові установки комплексів у Києві залишалися без перехоплювачів. Як інформує «Главком», про це пише Financial Times.

За даними видання, Україна вже використала невелику кількість ракет-перехоплювачів, які останніми тижнями передали США. Через це під час атак 5 та 8 серпня жодну балістичну ракету, випущену по столиці, перехопити не вдалося.

5 серпня Росія атакувала Київ 24 балістичними та чотирма протикорабельними ракетами, а також 115 дронами. Українська ППО збила 98 безпілотників, однак жодної ракети. Через три дні по Києву вдарили ще шість балістичних ракет, внаслідок чого загинули троє людей.

Україні бракує ракет до Patriot

За словами українських чиновників, на яких посилається FT, дефіцит перехоплювачів став настільки гострим, що Повітряні сили перестали регулярно повідомляти повну кількість випущених Росією ракет, аби не розкривати, скільки з них не вдається збивати.

Президент Володимир Зеленський після однієї з атак знову закликав партнерів пришвидшити постачання засобів ППО та ракет до них.

За оцінками Києва, для протидії очікуваним масованим ударам Росії по енергетичній, газовій та водній інфраструктурі взимку Україні потрібно щонайменше 300 перехоплювачів PAC-3 для Patriot.

Росія нарощує застосування балістики

Дефіцит ракет до Patriot збігся зі зростанням виробництва та використання балістичних ракет Росією.

Заступник начальника Головного управління розвідкм Вадим Скібіцький повідомив, що в липні російські війська застосували рекордну кількість балістичних і гіперзвукових ракет – 198. За його словами, Росія виробляє близько 60 балістичних ракет щомісяця, а лише в липні використала щонайменше 65.

Україна звернулася до європейських партнерів, які мають запаси ракет Patriot, з проханням передати більше перехоплювачів. Серед таких країн FT називає Іспанію та Грецію.

Водночас частина союзників не поспішає скорочувати власні запаси після війни з Іраном, яка також призвела до значного використання американських ракет-перехоплювачів.

За даними FT, президент США Дональд Трамп поки не погодив передачу Україні додаткових комплексів і перехоплювачів Patriot на найближчі місяці. Водночас заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця заявив, що прямої відмови з боку Вашингтона не було і Київ продовжує розраховувати на нові поставки.

Напередодні заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков’як-Чарнецька повідомила, що найближчими днями уряд має визначитися щодо можливого передання Україні ракет для Patriot. За інформацією ЗМІ, навіть у разі позитивного рішення йтиметься максимум про «кілька» ракет.

Видання стверджує, що польська армія наразі має близько 200 ракет PAC-3 MSE, а протягом наступних років Варшава планує закупити ще сотні таких боєприпасів. Можливе передання ракет журналісти також пов'язують із питанням відновлення так званої «коаліції Patriot». Польща наразі до неї не входить. 

Нагадаємо, раніше польські посадовці полаялися через ракети для України. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик різко відреагував на заяви колишнього очільника оборонного відомства Маріуша Блащака, який виступив проти можливої передачі Україні ракет для систем Patriot. Томчик назвав безпідставними побоювання щодо того, що кілька переданих ракет послаблять польську протиповітряну оборону. 

За словами президента Володимира Зеленського, наразі Україна має лише один відсоток від необхідної кількості ракет-перехоплювачів для систем Patriot, щоб ефективно протидіяти зростаючій інтенсивності російських балістичних ударів. 

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Теги: США балістичні ракети президент Україна Володимир Зеленський Дональд Трамп росія

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