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Партія «Яблуко» втратила більшість списків на виборах у Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Партія «Яблуко» втратила більшість списків на виборах у Росії
Лідер партії «Яблуко» – російський політик Микола Рибаков
фото: Reuters

Партія продовжила участь у регіональних виборах лише у двох областях

Російська партія «Яблуко» втратила більшість своїх регіональних списків напередодні виборів. Із восьми регіонів, де політсила висувала списки кандидатів до законодавчих зборів, участь у виборах продовжили лише два – у Новгородській і Томській областях. Тепер під загрозою опинилася участь політсили у виборах у Томській області – Ліберально-демократична партія Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ

Позов розгляне Томський обласний суд. У разі його задоволення «Яблуко» продовжить участь у регіональних виборах лише в Новгородській області.

У партії заявили, що претензії політсили Леоніда Слуцького практично повністю повторили аргументи, які раніше використовувалися проти федерального списку «Яблука». Йдеться про поширення агітаційних матеріалів у соціальних мережах з обмеженим доступом, ймовірні порушення законодавства про інтелектуальну власність та фінансування виборчої кампанії.

Окремі претензії стосуються витрат на передвиборчу агітацію. Позивач стверджує, що вартість розміщення загальнопартійних матеріалів у соціальних мережах та месенджерах перевищила допустимий законом поріг для виборчого фонду кандидатів у Томській області.

На думку представників партії Слуцького, ці матеріали використовувалися також в інтересах регіональних кандидатів, оскільки поширювалися під спільною назвою, емблемою та гаслами «Яблука».

Ще одна частина позову стосується походження коштів. Його автори посилаються на пожертви, які «Яблуко» отримувало від російських контрагентів, котрі, своєю чергою, одержували фінансування з іноземних держав.

У позові стверджується, що на момент формування виборчого фонду в Томській області ці пожертви не повернули. Водночас «Яблуко» спрямувало до регіонального фонду понад 1,1 млн рублів власних коштів.

Нагадаємо, 10 серпня Верховний суд Росії зняв із виборів до Держдуми федеральний список партії «Яблуко» за позовом партії «Родина». Серед претензій були ймовірні порушення законодавства про інтелектуальну власність під час агітації, питання щодо походження фінансування та поширення окремих матеріалів через закордонні платформи.

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Теги: вибори вибори в Росії росія

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