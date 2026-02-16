Головна Світ Економіка
Російська економіка увійшла в «зону смерті» – The Economist

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У 2025 році російська економіка зросла лише на 1%
За словами експертки Берлінського центру Карнегі, економіка РФ тримається на плаву, але водночас руйнує власне майбутнє

Російську економіку буде важко чи навіть неможливо повернути до нормального стану без нової кризи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Economist.

Зазначається, що в альпінізмі «‎зона смерті» – це висоти, кількості кисню на яких недостатньо для тривалої підтримки людського життя. На думку наукової співробітниці Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександри Прокопенко, сьогодні Росія перебуває саме в такому стані.

Прокопенко вважає, що економіка РФ застрягла в тому, що можна описати як «негативну рівновагу» – вона тримається на плаву, але водночас руйнує власне майбутнє. Експортні доходи Москви падають, а бюджетні прогалини неможливо заповнити додатковими податковими надходженнями. «У 2025 році економіка зросла лише на 1%. Прогноз на цей рік ще гірший», – зазначила вона.

Експертка каже, що протягом останніх чотирьох років російська економіка розділилася на дві окремі «метаболічні системи». Перша охоплює військові та суміжні з ними галузі: життєво важливі органи, які отримують пріоритетний потік ресурсів. Ці сектори ростуть, наймають працівників і здійснюють інвестиції. Вони першими отримують доступ до робочої сили, капіталу та імпорту. Друга система містить усе інше – приватний бізнес, малі підприємства, споживчі галузі.

«Загальний обсяг виробництва в Росії за останні три роки зріс на значні 18,3%. Але весь цей ріст – і навіть більше – забезпечив саме військовий сектор», – вважає співробітниця Берлінського центру Карнегі.

За словами Прокопенко, економіка РФ живиться тим, що можна назвати військовою рентою – бюджетними трансферами на оборонні підприємства, які створюють робочі місця та економічну активність. Функціонально це нагадує нафтові прибутки 2000-х років, але є критична відмінність.

Нафтова рента надходила ззовні: іноземці платили за товарний актив, і ці гроші циркулювали економікою, створюючи реальний мультиплікативний ефект. Водночас військова рента – це внутрішній перерозподіл активів.

«Організм «споживає» власну м’язову тканину для енергії. Це не циклічний спад, який можна виправити грошово-кредитною або фіскальною політикою. Рецесія схожа на втому: відпочинь – і відновишся. Стан Росії радше нагадує гірську хворобу: чим довше перебуваєш на висоті, тим гірше стає, незалежно від відпочинку», – каже Прокопенко.

До слова, попри те, що після 2022 року російська економіка продемонструвала неочікувану стійкість завдяки шаленим військовим видаткам, у 2026 році з’явилися чіткі ознаки вичерпання цього ресурсу. Як повідомляє The Guardian, РФ, яка на короткий час стала дев'ятою економікою світу, наразі опинилася в найбільш нестабільному стані з початку великої війни. Головними факторами гальмування стали обвал цін на нафту, демографічна криза та наслідки західних санкцій.

