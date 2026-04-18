Священник пояснив, що не варто приносити на цвинтар у поминальні дні

Прикмети про те, що щось потрібно залишати на могилі для покійного, не мають християнського підґрунтя

На Радоницю деякі речі церква не рекомендує приносити на кладовище

Радониця (Проводи) в Україні цьогоріч припадає на 21 квітня – дев’ятий день після Великодня. Цього дня прийнято відвідують кладовища та вшановують пам’ять про померлих родичів. Часто на могили померлих несуть пластикові квіти і вінки. Як інформує «Главком», у коментарі «Телеграфу» священник ПЦУ, військовий капелан Тарас Відюк розповів, чи доречно так робити.

Священник наголошує, що штучні букети шкодять екології, бо довго розкладаються та забруднюють ґрунт. Він радить обирати більш екологічні альтернативи.

«Ми, як християни, покликані шанувати пам’ять наших рідних з любов’ю до Бога і до Його створіння, Найкращою альтернативою є живі квіти, декоративні рослини в горщиках або сухі букети», – зауважив він.

Вшанувати пам’ять померлих родичів і близьких можна за допомогою лампадок, свічок. Однак також важливо вибирати екологічні варіанти, наголосив отець Тарас.

За його словами, під час відвідування кладовища у поминальні дні виразити повагу та любов до померлих допоможе духовна присутність. Головне на Радоницю – це молитва за померлих і спокійне вшанування пам’яті.

На Радоницю церква не встановлює чітких «канонічних заборон». Але в українській традиції є речі, які не рекомендують приносити на кладовище.

Церква не підтримує традицію розпивання алкоголю на могилах. Спиртне зміщує акцент із духовного на побутове. Також не варто перетворювати кладовище на місце для трапези. Звісно, їжа може бути символічною, але не застілля чи пікніки.

Окрім того, прикмети про те, що щось потрібно залишати на могилі для покійного, не мають християнського підґрунтя.

