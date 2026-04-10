Яку роль відіграє Китай у врегулюванні війни в Ірані. Аналіз AP

Аліна Самойленко
У першу чергу Китай опікується власною економічною безпекою

На тлі нестійкого перемир’я між Вашингтоном та Тегераном Китай почав відігравати роль критично важливого дипломатичного гравця. Пекін, будучи найбільшим покупцем іранської нафти, використав свій економічний вплив, щоб спонукати Іран до припинення вогню. Це дозволяє КНР не лише захистити власні інтереси, а й зміцнити статус «стабілізуючої сили» на противагу США. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Головним мотивом Пекіна є власна економічна безпека. Блокада Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світової нафти, завдала болючого удару по китайській економіці, яка й без того демонструє найнижчі темпи зростання з 1991 року (прогноз 4,5%-5%). Закриття протоки не лише обмежує імпорт енергоносіїв, а й перерізає шляхи для китайського експорту на Близький Схід. Саме тому Китай активно консультувався з Пакистаном, щоб забезпечити двотижневе перемир’я.

Попри заклики Тегерана, Пекін уникає надання прямих військових гарантій безпеки Ірану, обмежуючись закликами до діалогу. Китайські стратеги розглядають цей момент як можливість отримати перевагу перед травневим самітом Трампа та Сі. Пекін планує тиснути на Вашингтон щодо скасування санкцій проти китайських компаній, які ведуть бізнес з Іраном, представляючи свою допомогу в укладенні миру як «послугу», за яку Трамп має розрахуватися.

У китайських дипломатичних колах та соціальних мережах (зокрема під хештегом #HeChickenedOut) поширюється думка, що Трамп виявився слабшим, ніж очікувалося, оскільки не наважився на повне знищення іранської інфраструктури. Пекін вважає, що президент США зараз перебуває у вразливому стані через внутрішній тиск і ціни на енергоносії, що дає Сі Цзіньпіну додаткові важелі впливу.

Навіть прихильники Трампа, як-от Стів Беннон, визнають, що без Пекіна сталий мир неможливий. Пекін вичікує, намагаючись зберегти баланс: захистити енергетичні інтереси, уникнути прямої конфронтації зі США та підтримувати стосунки з партнерами в Перській затоці (Саудівською Аравією та ОАЕ). Довгострокова роль Китаю полягатиме в тому, щоб виступити гарантом виконання угод, оскільки саме КНР має реальні важелі впливу на іранську економіку, здатні змусити Тегеран дотримуватися зобов'язань.

Як відомо, президент США Дональд Трамп виступив із  попередженням на адресу Тегерана через плани іранської влади встановити плату за транзит танкерів. У своєму дописі в Truth Social американський лідер підкреслив, що такі дії є неприпустимими, і закликав негайно відмовитися від цієї ініціативи. 

Попри те, що умови оголошеного раніше перемир’я передбачали негайне відновлення судноплавства, рух нафтових танкерів через стратегічну протоку залишається заблокованим через відсутність гарантій безпеки з боку Ірану.

До слова, Іран планує змінити правила проходу через Ормузьку протоку, розділивши іноземні держави на три групи: ворожі, нейтральні та дружні. Ця класифікація напряму визначатиме умови транзиту для танкерів та вантажних суден через стратегічну водну артерію. 

Читайте також

Президент США наголосив, що американська сторона вже «досягла і перевиконала всі військові цілі»
Трамп погодився на перемир'я з Іраном
8 квiтня, 01:45
Міністр оборони США Піт Хегсет (ліворуч) та начальник штабу армії генерал Ренді Джордж
Гегсет звільнив начальника штабу армії США для реалізації «бачення Трампа»
3 квiтня, 03:59
Російська пропаганда поширює черговий фейк про українську армію
Росія активізувала дезінформацію про наркотики в українській армії
31 березня, 18:52
NYT: Погрози Трампа Європі через війну в Ірані ставлять її лідерів у скрутне становище
NYT: Погрози Трампа Європі через війну в Ірані ставлять її лідерів у скрутне становище
27 березня, 01:45
Зеленський зізнався, у чому Київ та США не можуть дійти згоди
«Є різні погляди на деякі речі». Зеленський прокоментував мирні перемовини
26 березня, 11:41
Ліквідацію наслідків на всіх місцях влучань завершено
Удар по Вінниччині 24 березня: кількість постраждалих зросла
25 березня, 10:05
Трамп не уточнив, чим саме шкодять Сполученим Штатам демократи
Трамп назвав нового ворога Америки після падіння режиму в Ірані
22 березня, 18:44
Перша леді Сполучених Штатів Америки звернулася до Лукашенка
Лукашенко розповів, про що його особисто просила Меланія Трамп
20 березня, 20:41
Тарасу Ковтуну назавжди 49 років
Поліг під час бойових дій на Сумщині. Згадаймо Тараса Ковтуна
11 березня, 09:00

Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
8 квiтня, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
8 квiтня, 14:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
