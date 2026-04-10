Яку роль відіграє Китай у врегулюванні війни в Ірані. Аналіз AP

У першу чергу Китай опікується власною економічною безпекою

На тлі нестійкого перемир’я між Вашингтоном та Тегераном Китай почав відігравати роль критично важливого дипломатичного гравця. Пекін, будучи найбільшим покупцем іранської нафти, використав свій економічний вплив, щоб спонукати Іран до припинення вогню. Це дозволяє КНР не лише захистити власні інтереси, а й зміцнити статус «стабілізуючої сили» на противагу США. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Головним мотивом Пекіна є власна економічна безпека. Блокада Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% світової нафти, завдала болючого удару по китайській економіці, яка й без того демонструє найнижчі темпи зростання з 1991 року (прогноз 4,5%-5%). Закриття протоки не лише обмежує імпорт енергоносіїв, а й перерізає шляхи для китайського експорту на Близький Схід. Саме тому Китай активно консультувався з Пакистаном, щоб забезпечити двотижневе перемир’я.

Попри заклики Тегерана, Пекін уникає надання прямих військових гарантій безпеки Ірану, обмежуючись закликами до діалогу. Китайські стратеги розглядають цей момент як можливість отримати перевагу перед травневим самітом Трампа та Сі. Пекін планує тиснути на Вашингтон щодо скасування санкцій проти китайських компаній, які ведуть бізнес з Іраном, представляючи свою допомогу в укладенні миру як «послугу», за яку Трамп має розрахуватися.

У китайських дипломатичних колах та соціальних мережах (зокрема під хештегом #HeChickenedOut) поширюється думка, що Трамп виявився слабшим, ніж очікувалося, оскільки не наважився на повне знищення іранської інфраструктури. Пекін вважає, що президент США зараз перебуває у вразливому стані через внутрішній тиск і ціни на енергоносії, що дає Сі Цзіньпіну додаткові важелі впливу.

Навіть прихильники Трампа, як-от Стів Беннон, визнають, що без Пекіна сталий мир неможливий. Пекін вичікує, намагаючись зберегти баланс: захистити енергетичні інтереси, уникнути прямої конфронтації зі США та підтримувати стосунки з партнерами в Перській затоці (Саудівською Аравією та ОАЕ). Довгострокова роль Китаю полягатиме в тому, щоб виступити гарантом виконання угод, оскільки саме КНР має реальні важелі впливу на іранську економіку, здатні змусити Тегеран дотримуватися зобов'язань.

Як відомо, президент США Дональд Трамп виступив із попередженням на адресу Тегерана через плани іранської влади встановити плату за транзит танкерів. У своєму дописі в Truth Social американський лідер підкреслив, що такі дії є неприпустимими, і закликав негайно відмовитися від цієї ініціативи.

Попри те, що умови оголошеного раніше перемир’я передбачали негайне відновлення судноплавства, рух нафтових танкерів через стратегічну протоку залишається заблокованим через відсутність гарантій безпеки з боку Ірану.

До слова, Іран планує змінити правила проходу через Ормузьку протоку, розділивши іноземні держави на три групи: ворожі, нейтральні та дружні. Ця класифікація напряму визначатиме умови транзиту для танкерів та вантажних суден через стратегічну водну артерію.