У РФ танець під заяву Путіна про війну переміг у дитячому конкурсі (відео)
Під час номера на екрані позаду демонстрували заяву диктатора Путіна про вторгнення в Україну
На фестивалі молодих виконавців у Сочі перемогу здобув колектив «Еверія» з міста Шебекіно, який виступив із танцем під аудіозапис виступу російського диктатора Володимира Путіна про початок великої війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Meduza.
Під час номера на екрані позаду демонстрували заяву диктатора Путіна про вторгнення в Україну, а також кадри військової техніки, бойових дій і руйнувань, спричинених війною.
Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники посилюють ідеологічний тиск на молодь. За повідомленням Центру протидії дезінформації, місцеве псевдоміністерство освіти офіційно уклало угоду про взаємодію з російським рухом «Юнармія». Цей документ закріплює спільну діяльність у напрямку так званого «військово-патріотичного виховання» та підготовки підлітків до служби в армії.
Повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання».
До слова, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях.
