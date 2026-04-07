Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У РФ танець під заяву Путіна про війну переміг у дитячому конкурсі (відео)

Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Колектив «Еверія» переміг у конкурсі
фото: скриншот з відео

Під час номера на екрані позаду демонстрували заяву диктатора Путіна про вторгнення в Україну

На фестивалі молодих виконавців у Сочі перемогу здобув колектив «Еверія» з міста Шебекіно, який виступив із танцем під аудіозапис виступу російського диктатора Володимира Путіна про початок великої війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Meduza.

Під час номера на екрані позаду демонстрували заяву диктатора Путіна про вторгнення в Україну, а також кадри військової техніки, бойових дій і руйнувань, спричинених війною.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області загарбники посилюють ідеологічний тиск на молодь. За повідомленням Центру протидії дезінформації, місцеве псевдоміністерство освіти офіційно уклало угоду про взаємодію з російським рухом «Юнармія». Цей документ закріплює спільну діяльність у напрямку так званого «військово-патріотичного виховання» та підготовки підлітків до служби в армії.

Повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання». 

До слова, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях. 

Теги: росія росіяни путін путінський режим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua