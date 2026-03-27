Іранські хакери атакували директора ФБР: подробиці

У мережі з’явилися архіви листування за 10 років, Мін’юст підтвердив злам

Іранські хакери зламали особисту електронну пошту директора ФБР Каша Пателя та оприлюднили частину його листування у відкритому доступі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними джерел, відповідальність за атаку взяла на себе група Handala Hack Team. На своєму сайті хакери заявили, що директор ФБР Каш Патель «тепер знайде своє ім’я у списку жертв, акаунти яких було успішно зламано».

Представник Мін’юсту підтвердив, що особиста поштова скринька Пателя була скомпрометована. За його словами, матеріали, які з’явилися в мережі, виглядають автентичними.

Водночас Федеральне бюро розслідувань не надало офіційного коментаря щодо інциденту. Самі хакери також не виходили на прямий зв’язок із журналістами.

Група Handala позиціонує себе як пропалестинська, однак західні експерти з кібербезпеки вважають її одним із прикриттів підрозділів іранської кіберрозвідки.

Reuters зазначає, що не змогло незалежно підтвердити достовірність усіх оприлюднених матеріалів. Водночас компанія District 4 Labs встановила, що електронна адреса Gmail, яку хакери назвали зламаною, збігається з адресою, пов’язаною з Пателем у попередніх витоках даних.

Серед оприлюднених матеріалів, за інформацією агентства, є особисті фотографії, а також приватне і службове листування директора ФБР. Документи датовані періодом 2010-2019 років.

