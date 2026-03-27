Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іранські хакери атакували директора ФБР: подробиці

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Хакери зламали особисту електронну пошту директора ФБР Каша Пателя
фото: Reuters

У мережі з'явилися архіви листування за 10 років, Мін'юст підтвердив злам

Іранські хакери зламали особисту електронну пошту директора ФБР Каша Пателя та оприлюднили частину його листування у відкритому доступі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними джерел, відповідальність за атаку взяла на себе група Handala Hack Team. На своєму сайті хакери заявили, що директор ФБР Каш Патель «тепер знайде своє ім’я у списку жертв, акаунти яких було успішно зламано».

Іранські хакери атакували директора ФБР: подробиці фото 1
фото з відкритих джерел

Представник Мін’юсту підтвердив, що особиста поштова скринька Пателя була скомпрометована. За його словами, матеріали, які з’явилися в мережі, виглядають автентичними.

Водночас Федеральне бюро розслідувань не надало офіційного коментаря щодо інциденту. Самі хакери також не виходили на прямий зв’язок із журналістами.

Група Handala позиціонує себе як пропалестинська, однак західні експерти з кібербезпеки вважають її одним із прикриттів підрозділів іранської кіберрозвідки.

Reuters зазначає, що не змогло незалежно підтвердити достовірність усіх оприлюднених матеріалів. Водночас компанія District 4 Labs встановила, що електронна адреса Gmail, яку хакери назвали зламаною, збігається з адресою, пов’язаною з Пателем у попередніх витоках даних.

Серед оприлюднених матеріалів, за інформацією агентства, є особисті фотографії, а також приватне і службове листування директора ФБР. Документи датовані періодом 2010-2019 років.

Нагадаємо, що хакери, які працюють на ворожі спецслужби, розгорнули масштабну кампанію з викрадення доступу до акаунтів у популярних месенджерах Signal та WhatsApp. 

Теги: хакер США Іран війна ФБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua