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Без допомоги США Україна не має шансів перемогти у війні – Зеленський

Ірина Міллер
glavcom.ua
Без допомоги США Україна не має шансів перемогти у війні – Зеленський
Зеленський заявив, що «без підтримки США у нас не буде жодних шансів на перемогу»
фото Офіс президента України

Зеленський сподівається, що американський Конгрес ухвалить позитивне рішення про виділення фінансування найближчими днями чи тижнями, але не довше

Україні для захисту територій необхідно бути набагато сильнішою за ворога. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю PBS NewsHour.

Коментуючи питання щодо важливості фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки (США), Зеленський заявив, що «без цієї підтримки у нас не буде жодних шансів на перемогу».

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«Потрібно бути набагато сильнішим за ворога. На сьогоднішній день у нас співвідношення артилерійських снарядів 1 до 10. Чи зможемо ми втримати позиції? Ні. У будь-якому випадку, з такою статистикою вони будуть відтісняти нас кожен день. Якщо ми хочемо на 100% захищати те, що сьогодні знаходиться під нашим контролем, ми маємо від 1 перейти до рівних чисел – 10 до 10», - зазначив він.

Співвідношення літаків на фронті на сьогодні, за словами Зеленського, – 1 до 30. 

Президент зауважив, що для повноцінного захисту підконтрольних Україні територій необхідно, аби українські військові мали такі самі обсяги артилерійських снарядів, як й у росіян.

Зеленський сподівається, що американський Конгрес ухвалить позитивне рішення про виділення фінансування найближчими днями чи тижнями, але не довше.

Нагадаємо, президент України у вечірньому зверненні  15 квітня наголосив на необхідності ППО для України. Зокрема, очільник держави навів приклад ефектної роботи протиповітряної оборони на Близькому Сході.

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Президент окремо зауважив, що Ізраїль не є членом НАТО, і «не треба було нічого такого, як активація 5-ї статті».

«І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя. «Шахеди» в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б’є однаково, якщо її не збити», – підкреслив гарант.

Очільник держави додав, що небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет.

Теги: Володимир Зеленський Україна війна системи ППО зброя військова допомога США Сенат США

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