Суд заарештував кума Труби Щербину
Антикорупційний суд призначив заставу за Ігоря Щербину у розмірі 2,1 млн гривень
Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербину і встановив заставу в розмірі 2,1 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Суд частково задовольнив клопотання САП.
САП просила заарештувати Щербину і призначити 3,6 млн гривень застави.
При цьому адвокат повідомив про неможливість утримання його підзахисного під вартою через проблеми зі здоров'ям.
Як повідомлялось, 3 грудня НАБУ повідомило соратнику глави Державного бюро розслідувань Романа Труби Щербині про підозру у вимаганні $150 тис. хабара за закриття справи ДБР.
Ігор Щербина — ексначальник головного слідчого управління ГПУ в 2014—2015 роках. А Труба був його заступником в управлінні ГПУ і працював під керівництвом Щербини. Джерела у прокуратурі підтвердили Главкому, що Роман Труба є кумом Ігоря Щербини.
До слова, адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що директор ДБР Роман Труба в інтерв’ю виданню «Лівий берег» «фактично визнав себе винним у систематичних порушеннях закону».
Також нагадаємо, що 3 грудня Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження ДБР.