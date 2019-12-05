Суд заарештував кума Труби Щербину



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Ігор Щербина на судовому засіданні

Антикорупційний суд призначив заставу за Ігоря Щербину у розмірі 2,1 млн гривень

Вищий антикорупційний суд заарештував колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербину і встановив заставу в розмірі 2,1 мільйона гривень. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд частково задовольнив клопотання САП.

САП просила заарештувати Щербину і призначити 3,6 млн гривень застави.

При цьому адвокат повідомив про неможливість утримання його підзахисного під вартою через проблеми зі здоров'ям.

Як повідомлялось, 3 грудня НАБУ повідомило соратнику глави Державного бюро розслідувань Романа Труби Щербині про підозру у вимаганні $150 тис. хабара за закриття справи ДБР.

Ігор Щербина — ексначальник головного слідчого управління ГПУ в 2014—2015 роках. А Труба був його заступником в управлінні ГПУ і працював під керівництвом Щербини. Джерела у прокуратурі підтвердили Главкому, що Роман Труба є кумом Ігоря Щербини.

До слова, адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що директор ДБР Роман Труба в інтерв’ю виданню «Лівий берег» «фактично визнав себе винним у систематичних порушеннях закону».

Також нагадаємо, що 3 грудня Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження ДБР.