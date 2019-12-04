Після зливу «прослушки» Труба влаштував вечірку (відео)



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Коли учасники вечірки, яку влаштував Роман Труба, помітили біля ресторану журналістів, вони викликали поліцію

Учасники святкування покидали ресторан під прикриттям службового мікроавтобуса та людей з парасольками, що закривали їх від телекамери

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба після зливу прослушки, на якій нібито звучить його голос, був присутній на вечірці на честь річниці створення Бюро. Про це повідомляє Bihus.info у Facebook.

Святкування відбулося в дорогому італійському ресторані Vero Vero 29 листопада, через 10 днів після того, як в інтернет потрапили аудіозаписи, зроблені в кабінеті Труби. На них чоловік з голосом як у директора ДБР погоджує свої дії з Офісом президента.

В ресторан прибув сам Роман Труба, його перша заступниця Ольга Варченко та співробітники львівського територіального управління ДБР.

Коли учасники святкування помітили біля ресторану журналістів, вони викликали поліцію. Після цього журналісти Bihus.info через пресслужбу попросили Романа Трубу прокоментувати те, що відбувається.

Коли свято пішло на спад, його учасники покидали ресторан під прикриттям службового мікроавтобуса, який приганяли як мінімум двічі. Крім того, в суху ясну погоду відвідувачів ресторану проводжали від дверей закладу до автомобілів люди з парасольками, що закривали їх від телекамери.

Як повідомлялось, припинення повноважень голови Держбюро розслідувань Романа Труби та його заступників відбудеться відразу ж після набуття чинності прийнятого у вівторок, 3 грудня, Верховною Радою закону.

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП 3 грудня 2019 року затримали двох осіб за підозрою в можливому шахрайстві і пособництві в наданні неправомірної вигоди керівнику одного з правоохоронних органів. Як виявилося, одним із затриманих є кум Романа Труби - ексначальник головного слідчого управління ГПУ Ігор Щербина.

До слова, адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що директор ДБР Роман Труба в інтерв’ю виданню «Лівий берег» «фактично визнав себе винним у систематичних порушеннях закону».

Раніше генеральний прокурор України Руслан Рябошапка натякнув, що керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба може піти у відставку. За словами Рябошапки, незалежність нинішнього керівника ДБР була поставлена під сумнів після опублікованих аудіозаписів, на яких він отримував доручення від керівника Офісу президента Андрія Богдана. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба назвав ці аудіозаписи фейком.

Крім того Труба не відповів на питання, чий голос чутно на оприлюднених аудіозаписах з його кабінету.

Експерт Олександр Леменов повідомив, що можливих варіантів авторства спецоперації зі встановлення прослуховуючих пристроїв у кабінеті Романа Труби є тільки два – Національна поліція або СБУ, оскільки тільки у них є відповідні обладнання та фахівці.

Як повідомлялося, в телеграм-каналі «Трубу прорвало» було оприлюднено записи з розмовами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби в його кабінеті, які свідчать, що всі резонансні справи в Україні контролюються керівником Офісу президента.

Також повідомлялося, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не буде подавати у відставку через скандал з опублікованими записами начебто його розмов в одному з Telegram-каналів.