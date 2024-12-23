Трамп має намір призначити мільярдера Стівена Файнберга заступником міністра оборони США

Файнберг був членом консультативної ради з питань розвідки під час першої каденції Трампа у 2017-2021 роках

Новообраний президент Дональд Трамп заявив про намір призначити мільярдера Стівена Файнберга на посаду заступника міністра оборони США. Трамп також назвав ім'я ймовірного заступника міністра оборони з питань політики. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, Файнберг є співвласником Cerberus Capital Management LP – приватної інвестиційної компанії, що інвестує в оборонні підрядники. Він був членом консультативної ради з питань розвідки під час першої каденції Трампа у 2017-2021 роках.

Агентство зазначає, що мільярдер стане посадовою особою №2 в Пентагоні у разі обрання Трампом на посаду міністра оборони Піта Геґсета – колишнього ведучого телеканалу Fox News. До нього є питання щодо звинувачень у зловживанні алкоголем та сексуальній поведінці, але Хегсет заперечує будь-які правопорушення.

Крім того, Трамп номінував Елбріджа Колбі на посаду заступника міністра оборони з питань політики, що є третьою посадою в Пентагоні. Колбі був високопоставленим чиновником Міноборони США під час першого президентського терміну Трампа.

Нагадаємо, кандидат обраного президента Дональда Трампа в міністри оборони США Піт Геґсет, який через минулі звинувачення в сексуальних домаганнях і зловживанні алкоголем може втратити призначення, заявив, що не відступатиме в цій боротьбі.

Раніше стало відомо, що обраний президент США Дональд Трамп розглядає можливість висування кандидатури губернатора Флориди Рона Десантіса замість Піта Геґсета, раніше номінованого на посаду глави Міноборони США.

Трамп обмірковує чергову перестановку у кабінеті міністрів, оскільки і сенатори-республіканці, і конгресмени-демократи незадоволені кандидатурою Геґсета. Республіканці побоюються, що Геґсет може не витримати пильної уваги через минулі звинувачення. Висунення кандидатури телеведучого та колишнього військового Піта Геґсета на пост міністра оборони США вкрай здивувало американські владні кола.