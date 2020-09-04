Lancet опублікував результати випробувань російської вакцини від Covid-19



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Як уточнили в організації, ця наукова стаття – початок циклу публікацій, присвячених цьому препарату

В матеріалі вказується, що вакцина сформувала імунну відповідь в 100% випадків – у всіх 76 учасників ранньої стадії випробувань

Авторитетний міжнародний науковий журнал The Lancet опублікував результати двох етапів клінічних випробувань вакцини від Covid-19 «Супутник-V». Про це пише Reuters.

Росія оголосила про створення вакцини від коронавірусу під назвою «Спутник V» в серпні цього року. Її розробив московський Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології імені Н.Ф. Гамалії. Президент Володимир Путін повідомив, що «Спутник V» навіть використовувала його донька.

Водночас експерти в області охорони здоровʼя висловлювали побоювання про те, що без повних результатів випробувань вакцині можна довіряти.

«Два 42-денних дослідження – в кожному брали участь по 38 здорових дорослих людей – не виявили серйозних небажаних явищ серед учасників і підтвердили, що експериментальні вакцини викликають імунну відповідь», – повідомив The Lancet.

Водночас у матеріалі вказується необхідність широких, довгострокових досліджень, зокрема порівняння плацебо, і подальшого моніторингу, щоб переконатися в довгостроковій безпеці та ефективності вакцини.

Вакцина «Спутник V» вводиться в двох дозах, кожна з них заснована на переноснику, який зазвичай викликає простуду: аденовіруси людини Ad5 і Ad26.

Деякі експерти в області охорони здоровʼя раніше говорили, що використання цього механізму може зробити вакцину від Covid-19 менш ефективною, оскільки багато людей вже зазнали впливу аденовірусу Ad5 і виробили до нього імунітет. Денис Логунов, один із розробників вакцини в Центрі Гамалії, повідомив Reuters, що вакцина використовує досить сильну дозу Ad5, щоб подолати попередній імунітет, не створюючи загрози.

Нагадаємо, що Росія раніше заявляла, що до кінця 2020 року буде виробляти від 1,5 до 2 мільйонів доз вакцини на місяць, а потім їх кількість поступово збільшать до 6 мільйонів доз на місяць.

Як повідомлялося, ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

Також, 11 серпня Путін заявив, що Росія зареєструвала першу у світі вакцину від коронавірусу. Також повідомлялося, що з моменту реєстрації вакцини починається третя фаза її випробувань.