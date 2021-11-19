Лікарі виявили у Саакашвілі ураження мозку, він може впасти в кому

У Михайла Саакашвілі розвинулися судоми, що викликані енцефалопатією Верніке – це серйозне захворювання мозку

Все може закінчитися смертю, допускає омбудсменка Грузії

Грузинська омбудсменка Ніно Ломджарія повідомила, що у громадянина України та колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі виявили ураження мозку. Про це Ломджарія написала у Facebook 19 листопада.

За її словами, у Саакашвілі розвинулися судоми, що викликані енцефалопатією Верніке – це серйозне захворювання мозку, яке викликається тривалим дефіцитом тіаміну (вітаміну В1). Хвороба може викликати сплутаність свідомості, порушення мʼязової координації, проблеми із зором. Подібний стан часто супроводжується іншою хронічною патологією – синдромом Корсакова, для якого характерна втрата памʼяті. У цей період необхідно повне оцінювання процесів у мозку, треба провести дослідження, зокрема, МРТ.

У звʼязку з «критичною ситуацією та очікуваними ускладненнями», омбудсмен Ніно Ломджарія знову закликає міністра юстиції та Спеціальну пенітенціарну службу негайно перевести Саакашвілі у відповідну багатопрофільну лікарню, адже він може впасти у кому, у нього може розвинутись епілепсія, це все може закінчитися смертю.

Напередодні ввечері повідомлялося, що стан Саакашвілі стабілізувався після втрати свідомості.

Як відомо, Саакашвілі після втрати свідомості перевели в реанімацію тюремної лікарні.

18 листопада стан колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі різко погіршився. Після зустрічі з адвокатом він втратив свідомість і його на ношах винесли з кімнати побачень.

18 листопада лікарі, які оглянули голодуючого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі, заявили, що він дійсно голодує 48 днів і перебуває у критичному стані.

Раніше у міністерстві юстиції Грузії заявили, що візит українського омбудсмена Людмили Денісової до тюремної лікарні, де перебуває Михайло Саакашвілі, не передбачений законодавством.

Нагадаємо, раніше у Саакашвілі почалися проблеми з мовленням та пам'яттю. Саакашвілі схуд на 20 кг. Його матір боїться за життя експрезидента Грузії. Також лікар заявив, що стан здоров'я Саакашвілі критичний.

Ще Саакашвілі заявив, що помре від голоду, аби звільнити Грузію та зберегти її європейський шлях.

Минулого тижня пенітенціарна служба Грузії підтвердила, що Михайла Саакашвілі вивезли з виправної колонії та доставили до в'язничної лікарні.

Раніше Офіс президента України заявив, що Зеленський закликав прем'єра Грузії пустити до Саакашвілі матір та українських лікарів.

Згодом прем'єр-міністр Грузії Михайло Гарібашвілі в розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив про неприпустимість втручання українських громадян у ситуацію з Михайлом Саакашвілі.