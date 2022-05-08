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    Події в Україні

    Росія після поразки захоче помститися. Резніков пояснив, що світ має зробити вже зараз

    Резніков переконаний, що Росія й у майбутньому накопичуватиме сили, аби завдавати повторних ударів - Росія після поразки захоче помститися. Резніков пояснив, що світ має зробити вже зараз
    Резніков переконаний, що Росія й у майбутньому накопичуватиме сили, аби завдавати повторних ударів
    фото: скріншот з відео

    Голова Міноборони вважає, що Росія намагатиметься помститися світові після поразки в Україні

    Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що світові вже зараз потрібно готуватися до того, що Росія після поразки на війні в Україні намагатиметься помститися. На його думку, іншим державам важливо вже зараз зробити з нашої країни потужний східний фланг. Про це урядовець повідомив у інтерв'ю на телеканалі «Факти ICTV».

    «Ми постійно казали, і я наголошую: ви має зрозуміти, що РФ в космос не полетить. Ілон Маск не організує політ. Вони все одно накопичуватимуть сили, намагатимуться помститися. Тому для цього треба бути готовим, всьому цивілізованому світу», – сказав він.

    За словами Резнікова, такі майбутні дії Росії означають, що інші країни вже зараз мають зробити з України потужний східний фланг і тоді «буде спокійно спатися».

    «Бо ми, якщо пригадати серіал «Гра престолів», то ми, саме українці, стоїмо на тій стіні, яка тримає від орків оборону від всього цивілізованого світу», – повідомив він.

    Нагадаємо, раніше британська розвідка проаналізувала, чому окупанти програють війну. За даними експертів, труднощі з командуванням і керуванням, а також погані показники росіян на передовій змусили командирів приїхати на поле бою, які, ймовірно, взяли на себе особисте керівництво операціями.

    Також британські розвідники вважають, що після війни з Україною РФ не зможе швидко відновити збройні сили.

    Теги: розвідка росія окупанти Міноборони війна Україна Олексій Резніков окупація #stoprussia
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    Росія після поразки захоче помститися. Резніков пояснив, що світ має зробити вже зараз