Ворог масовано атакував Одещину: є загиблі та поранені (фото)

Росіяни запустили ударні дрони по півдню області

Сьогодні під ранок ворог масовано атакував безпілотниками Ізмаїл на Одещині. Загинули три людини, ще 11 – поранені. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Росіяни запустили ударні безпілотники по півдню нашої області. Робота сил протиповітряної оборони тривала довго і напружено», – заявив глава регіону.

Наслідки атаки дронів на Ізмаїл, 26 вересня 2024 р. фото: Олег Кіпер/Telegram

Унаслідок атаки загинуло три людини: дві жінки 1934 та 1955 років народження та 73-річний чоловік. Постраждало 11 людей, серед яких одна дитина.

«Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, надвірні споруди, будівлі, автівки. Внаслідок атаки спалахнуло декілька пожеж, які оперативно ліквідували наші вогнеборці. Правоохоронці фіксують наслідки терористичного акту росіян. Людям надається вся необхідна допомога», – додав Кіпер.

Наслідки атаки дронів на Ізмаїл, 26 вересня 2024 р. фото: Олег Кіпер/Telegram

Нагадаємо, що в ніч на 26 вересня ворог атакував Одещину ракетами та безпілотниками. Загинула 62-річна жінка.

Уночі 25 вересня російські загарбники також здійснили ракетну атаку на Одещину. Спалахнула пожежа на відкритій місцевості.