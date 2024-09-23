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Глава МЗС Польщі після скандальної заяви про Крим закликав надати Україні зброю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Глава МЗС Польщі після скандальної заяви про Крим закликав надати Україні зброю
Сікорський заявив, що війна закінчиться лише тоді, коли Путін вирішить, що вторгнення було помилкою
фото з відкритих джерел

Сікорський закликав дати президенту Зеленському засоби, щоб «змінити розрахунки Путіна»

Захід повинен залишатися на своєму нинішньому курсі підтримки Києва, щоб Україна виграла війну. Про це він сказав в інтерв’ю MSNBC, повідомляє PAP.

Відповідаючи на запитання про «план перемоги» президента України Володимира Зеленського, який він, як очікують, представить цього тижня на зустрічах з президентом Джо Байденом і кандидатами у президенти Камалою Гарріс та Дональдом Трампом, Сікорський сказав, що не хоче спекулювати на тому, що міститься в цьому плані. Але, за його словами, ключ до перемоги полягає в наданні Києву більшої фінансової допомоги для підтримки його власної оборонної промисловості.

«Ми повинні дати президенту Зеленському засоби, щоб змінити розрахунки Путіна, і засоби для цього – фінансові. Україна має власну оборонну промисловість, якій не вистачає ресурсів, яка має певні вільні потужності, і кілька мільярдів доларів могли б їм дуже допомогти, щоб Путін зрозумів, що він не може перемогти» – сказав Сікорський. 

Міністр додав, що вирішенням війни було б відведення військ обох країн за межі їхніх міжнародно визнаних кордонів.

Сікорський також сказав, що війна закінчиться лише тоді, коли Путін вирішить, що вторгнення було помилкою, і що він не досягне своїх цілей прийнятною ціною. 

«Він ще не дійшов до цього, але його економіка і його здатність посилати сотні тисяч росіян на смерть не є безмежними… Якщо ми не зупинимося на досягнутому, цю війну можна закінчити, відновивши міжнародне право і відновивши міжнародні кордони», – заявив міністр.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим має вирішальну роль у питанні щодо можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Саме тому одним із варіантів розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН.

До слова, очільник міністерства закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща підтримує Україну, але також має свої вимоги до неї

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Теги: Польща війна зброя МЗС

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