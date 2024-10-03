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Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту: загинуло шість осіб

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ізраїль завдав авіаудару по Бейруту: загинуло шість осіб
фото: Reuters

Шестеро загиблих і семеро поранених в результаті авіаудару Ізраїлю

Вранці в четвер, 3 жовтня, Ізраїль здійснив авіаудари по центру Бейрута. Удари стали відповіддю на найбільше за рік зіткнення на ліванському фронті між ізраїльськими військами та озброєним угрупованням «Хезболла», яке підтримується Іраном. Армія оборони Ізраїлю повідомила про точковий авіаудар по будівлі в районі Бачура, поблизу парламенту. Про це повідомляє Reuters.

За даними ліванських служб безпеки, удари припали не лише на центр столиці, але й на південні передмістя, де три ракети влучили в райони, які контролює «Хезболла». Внаслідок обстрілів також отримали поранення щонайменше семеро осіб.

Авіаудари Ізраїлю відбулися після масованої ракетної атаки Ірану по території Ізраїлю 1 жовтня. У відповідь, ізраїльська армія розпочала наземну операцію на півдні Лівану з метою знищення інфраструктури угруповання «Хезболла». Під час бойових дій «Хезболла» заявила про знищення трьох ізраїльських танків, а також про наземні сутички поблизу прикордонного міста Марун Ель-Рас.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що країна веде війну проти іранської «Осі зла», яка має на меті знищення Ізраїлю, і пообіцяв, що Ізраїль вистоїть у цьому конфлікті.

Загострення ситуації на Близькому Сході викликає занепокоєння серед світових лідерів. Президент США Джо Байден закликав Ізраїль до пропорційних дій і не підтримав удари по ядерних об'єктах Ірану. Лідери країн Великої сімки висловили стурбованість і наголосили на необхідності дипломатичного вирішення конфлікту.

Нагадаємо, Ізраїль атакували з Лівану: понад 100 ракет випущено за кілька годин.

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Теги: Ізраїль армія президент авіаудар

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