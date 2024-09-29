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Нічна атака на Волгоградську область РФ: уражено склад з іранськими ракетами

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Нічна атака на Волгоградську область РФ: уражено склад з іранськими ракетами
Уночі Росія потерпала від атаки БпЛА
фото: скріншот з відео

У Котлубані атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння РФ

У ніч проти 29 вересня безпілотники атакували Котлубань Волгоградської області. Внаслідок чого уражено російський арсенал боєприпасів. Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони РФ», – йдеться у повідомленні.

Андрій Коваленко зазначається, що на російському складі зберігалася частина іранської балістики, а також пускові механізми до них.

Нагадаємо, що 29 вересня у російському місті Єйськ, що знаходиться в Краснодарському краї, було зафіксовано вибухи біля військового аеродрому. Місцеві жителі повідомили про серію гучних вибухів, ймовірно спричинених атаками безпілотників.

Також у ніч проти 29 вересня безпілотники атакували Росію. Нібито системи ППО знищили 125 БпЛА літакового типу

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Теги: Україна безпілотник війна росія росіяни окупанти ракета озброєння зброя Іран

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