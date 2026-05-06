Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль знову пригрозив Україні напередодні 9 травня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Кремль знову пригрозив Україні напередодні 9 травня
Захарова оголосила нові погрози Україні
фото: vm.ru

МЗС РФ закликає владу інших країн евакуювати з Києва персонал дипломатичних та інших представництв

Представниця МЗС РФ Марія Захарова пригрозила ударами по «центрах ухвалення рішень» в Україні у разі, якщо Київ нібито завдасть ударів по території Росії під час святкувань 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Захарова зазначила, що відомство наполегливо закликає владу інших країн евакуювати з Києва персонал дипломатичних та інших представництв, а також громадян у зв'язку з «неминучістю нанесення удару у відповідь» по місту.

Нагадаємо, що у Росії вже відмовилися від проведення масових заходів до 9 травня з міркувань безпеки. Зокрема, цього року військовий парад скасували не лише в окупованому Криму, а й у Воронежі, що свідчить про зростання ризиків для публічних подій навіть у тилових регіонах.

Водночас Москва оголосила так зване «перемир’я» на 8-9 травня, але паралельно пригрозила Україні ракетними ударами у разі спроб зірвати святкування. У РФ також заявили, що очікують від Києва аналогічних дій, залишаючи за собою право на «жорстку відповідь».

Як повідомлялося, Російська Федерація вкотре продемонструвала небажання дотримуватися будь-яких домовленостей. Попри заяви Кремля про прагнення «тиші» на час святкувань у Москві, російська армія посилила терор мирних міст та активізувала штурми по всій лінії фронту.

Володимир Зеленський підкреслив, що заклики російського керівництва до перемир’я на час проведення параду в Москві виглядають цинічно на тлі щоденних вбивств українців. Україна офіційно заявила, що діятиме дзеркально.

Читайте також:

Теги: парад війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фермери зменшили площі посіву через ризик провалу експорту
Війна на Близькому Сході підвищила витрати українських фермерів: деталі
10 квiтня, 16:57
Новоросійськ – найбільший російський порт на Чорному морі з численними об’єктами для експорту сировини
Експорт нафти з найбільшого чорноморського порту РФ обмежено: деталі від Bloomberg
13 квiтня, 19:57
Наслідки російських обстрілів
Ворог атакував Запоріжжя: є загиблий
20 квiтня, 12:40
Вчителі з РФ повелися на провокацію та виголосили змінену промову Гітлера
Російські вчителі зачитали промову Гітлера у школах (відео)
21 квiтня, 11:06
Миколаївка на Донеччині залишилась без газу після ударів РФ
РФ вивела з ладу газову систему міста на Донеччині
29 квiтня, 11:23
Зеленський: Треба Росії завершувати цю свою війну
Зеленський розповів про наслідки атаки РФ по українських містах
30 квiтня, 15:02
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська сказала, що російська мова різко скоротилася в театрах і книгах
Російська мова в Україні: омбудсменка повідомила позитивну новину
Вчора, 20:35
Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського 17 жовтня 2025 року
Британський дослідник пояснив, чому Трамп обожнює Путіна і ненавидить Зеленського
4 травня, 19:27
Путін може вбачати «вікно можливостей» у періоді до 2029 року, поки Трамп президент
Politico: Європа боїться, що «вікно можливостей» Путіна настало
Сьогодні, 04:15

Політика

Зеленський просить союзників прискорити постачання ППО перед зимою
Зеленський просить союзників прискорити постачання ППО перед зимою
Кремль знову пригрозив Україні напередодні 9 травня
Кремль знову пригрозив Україні напередодні 9 травня
Путін провокує Україну напередодні 9 травня заради ескалації
Путін провокує Україну напередодні 9 травня заради ескалації
Трамп зробив гучну заяву про ядерну угоду з Іраном
Трамп зробив гучну заяву про ядерну угоду з Іраном
У Кремлі загострюється конфлікт між адміністрацією та силовими структурами
У Кремлі загострюється конфлікт між адміністрацією та силовими структурами
Росія втрачає Малі: «Африканський корпус» відступив вже з третьої бази
Росія втрачає Малі: «Африканський корпус» відступив вже з третьої бази

Новини

Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Сьогодні, 20:01
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Сьогодні, 17:07
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Сьогодні, 16:41
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua