Кремль знову пригрозив Україні напередодні 9 травня

МЗС РФ закликає владу інших країн евакуювати з Києва персонал дипломатичних та інших представництв

Представниця МЗС РФ Марія Захарова пригрозила ударами по «центрах ухвалення рішень» в Україні у разі, якщо Київ нібито завдасть ударів по території Росії під час святкувань 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Захарова зазначила, що відомство наполегливо закликає владу інших країн евакуювати з Києва персонал дипломатичних та інших представництв, а також громадян у зв'язку з «неминучістю нанесення удару у відповідь» по місту.

Нагадаємо, що у Росії вже відмовилися від проведення масових заходів до 9 травня з міркувань безпеки. Зокрема, цього року військовий парад скасували не лише в окупованому Криму, а й у Воронежі, що свідчить про зростання ризиків для публічних подій навіть у тилових регіонах.

Водночас Москва оголосила так зване «перемир’я» на 8-9 травня, але паралельно пригрозила Україні ракетними ударами у разі спроб зірвати святкування. У РФ також заявили, що очікують від Києва аналогічних дій, залишаючи за собою право на «жорстку відповідь».

Як повідомлялося, Російська Федерація вкотре продемонструвала небажання дотримуватися будь-яких домовленостей. Попри заяви Кремля про прагнення «тиші» на час святкувань у Москві, російська армія посилила терор мирних міст та активізувала штурми по всій лінії фронту.

Володимир Зеленський підкреслив, що заклики російського керівництва до перемир’я на час проведення параду в Москві виглядають цинічно на тлі щоденних вбивств українців. Україна офіційно заявила, що діятиме дзеркально.