Зеленський відреагував на затримання Францією танкера «тіньового флоту»

Український лідер закликав партнерів посилити санкції проти «тіньового флоту» РФ

Президент України Володимир Зеленський відреагував на захоплення підсанкційного танкера в Середземному морі. Глава держави подякував французькому лідеру Еммануелю Макрону за рішучість, повідомляє «Главком».

«Саме така рішучість необхідна для того, щоб російська нафта більше не фінансувала війну Росії. Російські танкери, що працюють біля європейських берегів, повинні бути зупинені», – каже він.

Український лідер наголосив, що санкції проти всієї інфраструктури «тіньового флоту» повинні бути жорсткими. «Судна повинні бути затримані. І чи не було б справедливо конфіскувати і продати нафту, яку перевозять ці танкери?» – додав Зеленський.

Як відомо, французькі військово-морські сили перехопили в Середземному морі нафтовий танкер, що прямував з Росії. Затримання відбулося у межах операції, спрямованої проти російського «тіньового флоту».

Нагадаємо, Росія використовує свої нафтові танкери «тіньового флоту» не лише для обходу санкцій, а й для розвідки та саботажу на морських комунікаціях НАТО. Журналіст Адріан Бломфельд у матеріалі для The Telegraph зазначає, що європейські країни демонструють нерішучість, посилаючись на обмеження міжнародного права, поки Кремль перетворює ці правила на зброю.

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби використовують судна «тіньового флоту» для шпигунства у європейських акваторіях. За даними розслідування CNN, що ґрунтується на звітах української та західної розвідок, агенти Кремля та колишні найманці таємно працюють на танкерах, які транспортують нафту в обхід санкцій.

До слова, Російська Федерація використовує технологію спотворення даних GPS, аби приховати переміщення суден «тіньового флоту».