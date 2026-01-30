Привласнення творів Івана Марчука. Донька легендарного художника розповіла, на чиєму вона боці

Богдана Півненко заявила, що повністю підтримує свого батька у судовому позові щодо незаконного заволодіння авторськими правами на його картини

Скрипалька звернулася до екснардепа Михайла Апостола, заявивши, що не підтримує його дії

Українська скрипалька та донька легендарного художника Івана Марчука Богдана Півненко відреагувала на скандал про заволодіння авторськими правами на зображення картин митця сторонніми особами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію Півненко.

Музикантка заявила, що повністю на боці батька у судовому процесі щодо незаконного заволодіння авторськими правами на зображення його картин. Крім того, вона закликала не прикриватися її ім’ям, назвавши це маніпуляціями.

Так, Півненко звернулася до колишнього народного депутата та ексрадника міністра внутрішніх справ Михайла Апостола, який дотичний до скандалу з картинами. Прізвище Апостола фігурує в контексті спроб переписати права на копії картин легендарного художника на сторонніх осіб, наближених до екснардепа.

«Звертаюся до всіх шанувальників творчості мого тата, Івана Марчука, а також безпосередньо до пана Михайла Апостола та пов’язаних із ним осіб. Прошу негайно припинити використання мого імені, згадок про мене, тегання мене в публікаціях та будь-які спроби створити враження моєї причетності чи підтримки ваших дій», – повідомила вона.

Донька легендарного художника Івана Марчука відреагувала на скандал з правами на його картини

Нагадаємо, художник та лауреат відзнаки «Національна легенда України» Іван Марчук заявив про спробу захоплення прав на використання зображень його картин. Як з’ясував «Главком», судова тяганина, що розпочалася у Тернопільському суді, стосується сенсаційного спору: кому належить право розпоряджатися зображеннями картин української легенди? Позивачем у справі є живописець, відповідачами – четверо осіб. При цьому за межами судового процесу залишилася людина, чия роль виявилися визначальною.

Скандальна детективна історія розпочалася 12 травня 2020 року, коли Марчук відзначав 84-річчя. Славетного художника, як і зазвичай, вітали різні люди. Серед них був і колишній народний депутат, ексрадник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та земляк митця Михайло Апостол.

У розпорядженні «Главкома» опинилася копія документа, йдеться про ліцензійний (авторський) договір із підписами п’яти людей: Івана Марчука, Сергія Павленка, Михайла Синиці, Ігоря Апостола (син екснардепа) та Тамари Стрипко.

Підписавши договір, художник надав вищеназваним чотирьом особам виключну ліцензію на використання авторських прав на зображення всіх своїх картин терміном на 100 років, за це митець нібито отримав 10 тис. грн (або $360 за курсом 2020 року) винагороди. Нові ліцензіати «потурбувалися» і про художника, передбачивши для нього у договорі 5% роялті від надходжень за ліцензійні права. Однак ніхто ніколи ніяких коштів за цим договором не передавав Марчуку.

До слова, судовий спір, ініційований художником, триває вже понад п’ять місяців. За цей час один із відповідачів заявив відвід головуючому судді за те, що той систематично відмовляє у задоволенні його клопотань. Наприклад, він наполягав, що служитель Феміди пропустив стадію розгляду з укладення мирової угоди. Однак, це не так.

За даними джерел «Главкома», суддя Тернопільського міськрайонного суду Тарас Якімець в судовому засіданні запитував, чи сторони бажають примиритися, на що адвокат Марчука повідомила суд: примирення між сторонами неможливе.

До слова, після скандального розслідування «Главкома» про заволодіння авторськими правами на зображення картин легендарного художника Івана Марчука столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження.