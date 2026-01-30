Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Привласнення творів Івана Марчука. Донька легендарного художника розповіла, на чиєму вона боці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Привласнення творів Івана Марчука. Донька легендарного художника розповіла, на чиєму вона боці
Богдана Півненко заявила, що повністю підтримує свого батька у судовому позові щодо незаконного заволодіння авторськими правами на його картини
фото: Facebook/Богдана Півненко

Скрипалька звернулася до екснардепа Михайла Апостола, заявивши, що не підтримує його дії

Українська скрипалька та донька легендарного художника Івана Марчука Богдана Півненко відреагувала на скандал про заволодіння авторськими правами на зображення картин митця сторонніми особами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікацію Півненко.

Музикантка заявила, що повністю на боці батька у судовому процесі щодо незаконного заволодіння авторськими правами на зображення його картин. Крім того, вона закликала не прикриватися її ім’ям, назвавши це маніпуляціями.

Так, Півненко звернулася до колишнього народного депутата та ексрадника міністра внутрішніх справ Михайла Апостола, який дотичний до скандалу з картинами. Прізвище Апостола фігурує в контексті спроб переписати права на копії картин легендарного художника на сторонніх осіб, наближених до екснардепа.

«Звертаюся до всіх шанувальників творчості мого тата, Івана Марчука, а також безпосередньо до пана Михайла Апостола та пов’язаних із ним осіб. Прошу негайно припинити використання мого імені, згадок про мене, тегання мене в публікаціях та будь-які спроби створити враження моєї причетності чи підтримки ваших дій», – повідомила вона.

Донька легендарного художника Івана Марчука відреагувала на скандал з правами на його картини
Донька легендарного художника Івана Марчука відреагувала на скандал з правами на його картини

Нагадаємо, художник та лауреат відзнаки «Національна легенда України» Іван Марчук заявив про спробу захоплення прав на використання зображень його картин. Як з’ясував «Главком», судова тяганина, що розпочалася у Тернопільському суді, стосується сенсаційного спору: кому належить право розпоряджатися зображеннями картин української легенди? Позивачем у справі є живописець, відповідачами – четверо осіб. При цьому за межами судового процесу залишилася людина, чия роль виявилися визначальною.

Скандальна детективна історія розпочалася 12 травня 2020 року, коли Марчук відзначав 84-річчя. Славетного художника, як і зазвичай, вітали різні люди. Серед них був і колишній народний депутат, ексрадник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та земляк митця Михайло Апостол.

У розпорядженні «Главкома» опинилася копія документа, йдеться про ліцензійний (авторський) договір із підписами п’яти людей: Івана Марчука, Сергія Павленка, Михайла Синиці, Ігоря Апостола (син екснардепа) та Тамари Стрипко.

Підписавши договір, художник надав вищеназваним чотирьом особам виключну ліцензію на використання авторських прав на зображення всіх своїх картин терміном на 100 років, за це митець нібито отримав 10 тис. грн (або $360 за курсом 2020 року) винагороди. Нові ліцензіати  «потурбувалися» і про художника, передбачивши для нього у договорі 5% роялті від надходжень за ліцензійні права. Однак ніхто ніколи ніяких коштів за цим договором не передавав Марчуку.

До слова, судовий спір, ініційований художником, триває вже понад п’ять місяців. За цей час один із відповідачів заявив відвід головуючому судді за те, що той систематично відмовляє у задоволенні його клопотань. Наприклад, він наполягав, що служитель Феміди пропустив стадію розгляду з укладення мирової угоди. Однак, це не так.

За даними джерел «Главкома», суддя Тернопільського міськрайонного суду Тарас Якімець в судовому засіданні запитував, чи сторони бажають примиритися, на що адвокат Марчука повідомила суд: примирення між сторонами неможливе.

До слова, після скандального розслідування «Главкома» про заволодіння авторськими правами на зображення картин легендарного художника Івана Марчука столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Читайте також:

Теги: картина художник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дизайн-концепція зовнішнього вигляду музею імені Івана Марчука
Музей Івана Марчука: а гроші де? Історія одного благодійного збору
27 сiчня, 17:37
Путіну буде важче укласти угоду з Україною
Маринович про мирну угоду: У Путіна складніша ситуація, ніж у Зеленського
6 сiчня, 10:07
Колекція народного художника Івана Марчука налічує понад 5 тис. картин
Привласнення творів Івана Марчука. Поліція Києва розпочала розслідування
6 сiчня, 17:15
У травні 2026 року легендарному художнику сучасності Івану Марчуку має виповнитися 90 років
Куди поділися гроші, зібрані з українців на музей Івана Марчука? Відповідь керівниці благодійного фонду
27 сiчня, 22:25
Інсталяція показує, з якими викликами стикаються зараз енергетики і наскільки важлива їхня робота
Художник Кадан перетворив уламок однієї з обстріляних ТЕС ДТЕК на арт-інсталяцію
30 грудня, 2025, 16:19
Тимофій Ануфрієв народився в Москві, виріс в Одесі, мав російське громадянство
На війні загинув боєць РДК Тимофій Ануфрієв, син відомого одеського художника
7 сiчня, 13:41

Суспільство

Привласнення творів Івана Марчука. Донька легендарного художника розповіла, на чиєму вона боці
Привласнення творів Івана Марчука. Донька легендарного художника розповіла, на чиєму вона боці
Поліг під час виконання завдання на Сумщині. Згадаймо Андрія Шандру
Поліг під час виконання завдання на Сумщині. Згадаймо Андрія Шандру
В Україні похмура погода зі снігом та дощем: прогноз на 30 січня 2026
В Україні похмура погода зі снігом та дощем: прогноз на 30 січня 2026
Пошкодження авто через бурульки: Мін’юст пояснив, як отримати відшкодування
Пошкодження авто через бурульки: Мін’юст пояснив, як отримати відшкодування
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Удар по потягу на Харківщині: «Укрзалізниця» нагородила військового за порятунок пасажирів
Удар по потягу на Харківщині: «Укрзалізниця» нагородила військового за порятунок пасажирів

Новини

РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Сьогодні, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Вчора, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Вчора, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
28 сiчня, 11:17

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua