Французька влада розпочала розслідування проти соцмережі Маска

Офіс X у Парижі обшукали через порушення, пов’язані з Grok

Прокуратура Парижа розслідує поширення матеріалів, що можуть завдавати шкоди неповнолітнім

Французькі правоохоронці провели обшуки в офісі соціальної платформи X у межах кримінального розслідування щодо роботи чатбота Grok, розробленого компанією Ілона Маска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними видання, розслідування відкрили після масового поширення на платформі сексуально відвертих дипфейків, створених за допомогою Grok. Раніше також фіксували антисемітські висловлювання чатбота.

У прокуратурі наголосили, що обшуки є частиною «конструктивного підходу» з метою забезпечення відповідності платформи французькому законодавству. Також повідомляється, що власника X Ілона Маска та колишню генеральну директорку Лінду Яккаріно викликали на «добровільні співбесіди» 20 квітня.

За даними дослідження, Grok міг створити до трьох мільйонів сексуалізованих зображень за 11 днів у січні, серед яких – понад 23 тисячі з участю дітей. Крім того, Європейська комісія відкрила окреме розслідування в межах законодавства ЄС щодо онлайн-платформ і розглядає можливість обмеження або заборони застосунків відповідно до закону про штучний інтелект.

Паризька прокуратура зазначила, що перевіряє можливі порушення, серед яких – поширення матеріалів, що можуть нашкодити дітям, створення порнографічних дипфейків та розповсюдження контенту із запереченням Голокосту. Компанія X наразі не надала офіційних коментарів.

Нагадаємо, що Ілон Маск повідомив про угоду між SpaceX та стартапом xAI напередодні можливого IPO SpaceX. За його словами, об’єднання має створити єдиний технологічний простір, що поєднає штучний інтелект, супутникові системи, ракети та цифрові платформи.