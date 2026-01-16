Макрон заявив, що Франція забезпечує Україні дві третини розвідданих

Париж стверджує, що значною мірою замінив роль США в розвідці для Києва

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що протягом останнього року саме Париж надає Україні приблизно дві третини всієї розвідувальної інформації, тоді як раніше ключову роль у цьому відігравали Сполучені Штати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення до французьких військових.

Макрон наголосив, що Європа протягом останніх двох років системно перебирала на себе більшу частину відповідальності за військову підтримку України. За його словами, нині коаліція приблизно з 35 держав забезпечує Києву фінансову, військову та розвідувальну допомогу після того, як Вашингтон тимчасово скоротив свою пряму участь у постачанні зброї.

Президент Франції прямо підкреслив зміну балансу в розвідувальній сфері. «Якщо рік тому Україна була надзвичайно залежною від американських розвідувальних можливостей, то сьогодні протягом року дві третини забезпечує Франція» – заявив Макрон.

У Міністерстві оборони Франції відмовилися коментувати конкретні цифри президента, але підтвердили, що значна частина переданих Україні даних має технічне походження, зокрема супутникову, радіоелектронну та аналітичну складову.

Водночас заява Макрона контрастує з позицією українських посадовців. У грудні колишній керівник військової розвідки України, а нині чільник Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що Київ і надалі критично залежить від США в частині розвідданих – від супутникових знімків до систем раннього попередження про ракетні пуски.

Колишній міністр оборони Франції Себастьян Лекорню раніше визнавав, що тимчасове припинення США обміну розвідданими в 2025 році мало суттєвий оперативний вплив на Україну. Водночас він наголошував, що французькі розвідувальні можливості, які Париж передає Києву, не залежать від Вашингтона і продовжували діяти навіть у період паузи з боку США.

У березні 2025 року Сполучені Штати офіційно призупинили постачання зброї та передачу розвідданих Україні. Це підтвердив директор ЦРУ Джон Реткліфф. Президент Дональд Трамп пояснив рішення тим, що Вашингтон хоче чітко зрозуміти готовність Києва до мирних переговорів.

На тлі цих подій європейські країни: передусім Франція, Німеччина та Велика Британія активізували власні розвідувальні та військово-технічні програми на підтримку України. Це включало як передачу даних, так і розширення навчальних та координаційних форматів.