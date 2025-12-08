І знову Лувр. У найпопулярнішому музеї світу витік води пошкодив сотні рідкісних книг

Проблема з водопостачанням у музеї була відома вже кілька років, однак ремонтні роботи заплановано лише на вересень 2026 року

У Луврі, найвідвідуванішому музеї світу, стався ще один інцидент, що підкреслює погіршення стану інфраструктури. Витік води в минулому місяці пошкодив близько 400 рідкісних книг у відділі єгипетських старожитностей музею. Витік стосувався однієї з трьох кімнат бібліотеки, де зберігаються наукові роботи єгиптологів. Про це пише Reuters, передає «Главком».

За словами заступника адміністратора Лувру Френсіса Стейнбока, хоча ці книги не є найбільш цінними, їх втрата все ж викликає занепокоєння серед науковців. Проблема з водопостачанням у музеї була відома вже кілька років, однак ремонтні роботи заплановано лише на вересень 2026 року.

Нагадаємо, адміністрація Лувру тимчасово обмежила доступ до галереї античного мистецтва Кампаньї через перевірку безпеки конструкції та слабких балок на другому поверсі південного крила музею.

Варто зазначти, у неділю, 19 жовтня, у знаменитому паризькому музеї Лувр сталося зухвале пограбування. Зловмисники викрали дев'ять предметів із колекції ювелірних виробів, пов'язаних із Наполеоном та імператрицею. Про інцидент повідомила міністерка культури Франції Рашида Даті та підтвердила, що вона перебуває на місці події разом із поліцією та працівниками музею.

До слова, американський музейний злодій Майлз Коннор порадив злочинцям, які пограбували Лувр, повернути вкрадене в обмін на винагороду через кілька років.

Очікується, що Лувр вирішить проблеми безпеки до 2032 року після пограбування коштовностей. У звіті національного аудиторського управління, зазначено, що лише 39% музейних кімнат на 2024 рік були оснащені камерами відеоспостереження.