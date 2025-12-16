Зірковий французький футболіст влаштував побачення в Луврі

Бензема проводить третій сезон у Саудівській Аравії, що дозволяє йому організовувати подібні дорогі побачення

Бензема продовжує демонструвати свою романтичну натуру

Легендарний французький нападник та володар «Золотого м'яча» Карім Бензема вкотре опинився в центрі уваги, продемонструвавши королівський розмах у особистому житті. Про це повідомляє «Главком».

Під час візиту до Парижа 37-річний форвард організував виняткове побачення для своєї коханої, відомої алжирської акторки Ліни Кудрі. За повідомленнями преси, колишня зірка мадридського «Реала» орендував головний музей Франції – Лувр – за 12 тисяч доларів, щоб провести романтичний вечір у цілковитій приватності. Фотографіями з цієї нічної прогулянки на тлі підсвіченої піраміди Бензема поділився у своїх соціальних мережах, підписавши їх лаконічною фразою «Мистецтво, що вбиває», що миттєво викликало ажіотаж серед мільйонів підписників.

Ця розкішна подія відбулася на тлі важливих новин у професійній кар'єрі футболіста. Попри тривалі чутки про можливе повернення до «Реала», Бензема офіційно поставив крапку в цих спекуляціях, підписавши новий контракт із саудівським «Аль-Іттіхадом». Нова угода розрахована до 2028 року, що підтверджує його наміри продовжувати грати в Саудівській Аравії, де він демонструє чудову результативність – 4 голи у стартових 6 матчах сезону. Водночас інтерес до постаті Каріма підігріває інформація про його можливу готовність відновити виступи за національну збірну Франції, щоб допомогти команді на чемпіонаті світу-2026.

Нагадаємо, що Forbes назвав найбільш високооплачуваного футболіста світу. У рейтингу найоплачуваніших футболістів світу за версією Forbes перше місце посів Кріштіану Роналду, на другому місці опинився нападник «Інтер Майамі» Ліонель Мессі ($130 млн), а замкнув трійку згаданий форвард «Аль-Іттіхада» Карім Бензема ($104 млн).