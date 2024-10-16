Офіс генпрокурора назвав кількість відкритих проваджень за дезертирство

Від січня по вересень 2024-го зареєстровано 35 307 кримінальних проваджень про самовільне залишення частини

Від початку цього року в Україні зареєстровано понад 35 тис. кримінальних справ про самовільне залишення частини. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора на запит «Української правди».

Так, від січня по вересень 2024-го зареєстровано 35 307 кримінальних проваджень, тоді як від січня по вересень 2023-го таких справ було 11 625, тобто утричі менше. За весь минулий рік кількість таких справ становила 17 658.

Крім того, за останній рік зросла й кількість проваджень, відкритих за статтею про дезертирство. Від січня по вересень 2024-го відкрили вже 18 196 таких справ, хоча за той самий період минулого року їх було лише 4691.

Утім, до судових вироків доходить в декілька десятків разів менше справ від загальної кількості, а загальна кількість випадків самовільного залишення військової частини і дезертирства залишається державною таємницею.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини.

Стало відомо, що військові, які вперше самовільно залишили свої частини, почали повертатись на фронт.

До слова, Яворівський районний суд Львівщини визнав львів’янина винним у втечі з місця військової служби та призначив йому п’ять років тюрми, попри бажання засудженого надалі воювати.

Раніше військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.