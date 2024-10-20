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Що може змусити Росію зупинити війну: офіцер спецназу США озвучив свою версію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Що може змусити Росію зупинити війну: офіцер спецназу США озвучив свою версію
Україна має розширити свої атаки на російську територію, вважає Ліам Коллінз
фото: 43 ОАБр

НАТО в жодному разі не збирається пропонувати членство Україні, адже вона перебуває в стані війни

План перемоги президента України Володимира Зеленського міг би спрацювати, але він не може бути реалізований. Тому шлях до перемоги України – це зробити війну занадто дорогою для Росії. Про це розповів старший науковий співробітник New America, офіцер спецназу з 27-річним досвідом служби в американській армії, у 2016-2018 роках – виконавчий офіцер старшого радника з питань оборони США в Україні, доктор Ліам Коллінз в інтервʼю ТСН.ua.

За його словами, шлях України до перемоги не змінився від початку війни – це зробити війну настільки дорогою для Росії, аби вона вирішила, що продовжувати – не в її інтересах.

«Президент Зеленський правий. Якби він зміг досягти виконання всіх пʼяти пунктів (Плану перемоги – ред.), він би зміг забезпечити перемогу для України. Єдина проблема полягає в тому, що це неможливо, бо НАТО не запропонує членство країні, яка перебуває в стані війни, або тій, яка має «суперечливі» кордони. Це війна виснаження», – сказав офіцер.

На його думку, НАТО ні в жодному разі не збирається запропонувати членство Україні, й точно не тоді, коли Україна перебуває в стані війни.

Водночас, за його словами, для збільшення втрат Росії у цій війні багато чого вже робиться на полі бою, зокрема завдяки знищенню російських солдатів.

«Але Путін неодноразово демонстрував, що його це не хвилює. Меншою мірою це підтримує силу коаліції демократій для продовження постачання Україні вкрай необхідної зброї та запровадження (й збереження – ред.) санкцій проти Росії, щоб збільшити вартість цієї війни для Росії. Особливо на полі бою, де Україна має навчитися штурмової тактики ХХІ століття», – переконаний Коллінз.

Серед важливих напрямків американський офіцер назвав продовження вдосконалення можливостей безпілотників і засобів боротьби з ними та інших технологій, що посилять обороноздатність.

«Україна має розширити свої атаки на російську територію – за допомогою глибоких ударів, рейдів та інших засобів – щоб змусити Росію розосередити свої війська для захисту власних кордонів. На окупованих Росією територіях Україна має краще працювати над диверсіями та партизанськими атаками, щоб Росія усвідомила, що утримувати ці території обходиться занадто дорого. Найважливіше те, що українці ніколи не можуть відмовитися від своєї волі воювати, бо це б означало відмовитися від усіх своїх особистих свобод на багато десятиліть», – наголосив Коллінз.

Раніше ексочільник Пентагону розповів, за якої умови США можуть вдарити по Росії. 

Раніше міністр оборони Нідерландів назвав умову вступу України до НАТО. 

Нагадаємо, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський представив на засіданні Європейської ради пункти плану перемоги.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримує план перемоги Володимира Зеленського та в черговий раз закликав Україну сісти за стіл переговорів із Росією.  

Варто нагадати, що лідери різних країн ЄС по-різному оцінюють план перемоги України. За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска це не є несподіванкою, оскільки у них різне ставлення до питання членства Києва в НАТО.

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Теги: росія війна путін українці Україна президент

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