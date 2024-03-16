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Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня

Діана Гасюк
glavcom.ua
Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Вночі та вранці на Прикарпатті та у більшості центральних областей буде туман

У суботу, 16 березня в Україні буде марно з проясненнями. У південній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Вночі та вранці на Прикарпатті та у більшості центральних областей очікується туман. Вітер південний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на узбережжі морів 2-7° тепла; вдень 6-11° тепла, на заході країни до 15°.

На Київщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер переважно південний , 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 7-9° .

Майже без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 16 березня фото 1
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Теги: прогноз погоди Україна вітер

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