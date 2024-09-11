Підозрюваний у побитті військового у Смілі записав відео з вибаченнями

Підозрюваний у нападі на військового: Я не хотів, щоб так вийшло

28-річний Володимир Долотенко, який підозрюється у побитті військового у Смілі, попросив вибачення на камеру. Відповідний ролик з’явився в у соцмережах.

«Я, Долотенко Володимир Олександрович з міста Сміли, приношу вибачення українському народу, армії за цю ситуацію. Взагалі я поважаю українську армію, український народ і дана ситуація вийшла просто не повністю розібраною. Тобто я не хотів, щоб так вийшло», – йдеться у заяві.

Переглянути відео можна за посиланням.

Нагадаємо, що в місті Сміла Черкаської області 3 вересня стався конфлікт між військовим та фігурантом низки кримінальних проваджень, що має вирок. Демобілізований захисник розповів на своїх сторінках у соцмережах про ДТП, у яку втрапили його батьки з вини місцевого кримінального авторитета. Після цього бандит побив військового та змусив публічно визнати провину й вибачитися. Інцидент викликав неабиякий суспільний резонанс та привернув увагу активістів.

Згодом на інцидент відреагували Міністерство внутрішніх справ та Національна поліція України. Опісля йому оголосили підозру та інкримінували вимагання та хуліганство.

11 вересня поліцейські затримали підозрюваного у побитті військового у Смілі. Проти нього порушили кримінальні провадження за чотирма статтями.