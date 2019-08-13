  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Кремлі дуже позитивно ставляться до того, що Зеленський дзвонить Путіну

    • Розсилка
    Перша телефонна розмова Зеленського з Путіним відбулась 11 липня, друга - 7 серпня - У Кремлі дуже позитивно ставляться до того, що Зеленський дзвонить Путіну
    Перша телефонна розмова Зеленського з Путіним відбулась 11 липня, друга - 7 серпня

    За словами Пєскова, російсько-українські відносини зараз є «запущеною ситуацією»

    В Кремлі позитивно оцінили дзвінок українського президента Володимира Зеленського до Москви.

    Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

    «Путін завжди є прихильником діалогу для вирішення нагальних проблем, тим більше в таких запущених ситуаціях, як російсько-українські відносини», - сказав Пєсков.

    Прессекретар Путіна нагадав також про прагматичність  російського президента, для якого головне – «не сама розмова, а реалізація домовленостей, які досягаються в ході кожної бесіди».

    Читайте також

    Пєсков заявив, що Путін 19 серпня здійснить візит до Франції, де обговорить з президентом Еммануелем Макроном двосторонні відносини і питання світового порядку денного, в тому числі Україну і перспективи роботи в «нормандському форматі».

    Нагадаємо, 7 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в якій закликав вплинути на бойовиків, щоб ті припинили вбивати українців на Донбасі.

    Зеленський повідомив, що розмова з Путіним була довга. «Я кажу, що наших людей вбивають. Мені кажуть, що є деякі деталі, що наші люди стріляють по цивільним людям. Всі говорять про те, що хочуть миру, але крім слів, ми повинні рухатись дуже швидкими кроками», - заявив президент України.

    Як відомо, під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя 6 серпня загинули четверо українських військовослужбовців.

    Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що четверо військових, які загинули 6 серпня під Павлополем, були обстріляні терористами із гранатомета.

    До слова, перша телефонна розмова Зеленського з Путіним відбулась 11 липня. Ключовим питанням тоді було звільнення полонених військових моряків.

     Читайте також: Алло, це Кремль?! Донбаські ілюзії Зеленського

    Джерело: Интерфакс

    Читайте також
    Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас Путін Володимир Зеленський президент Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ