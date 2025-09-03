Зеленський уточнить у Трампа деталі дедлайну для Путіна

У серпні Трамп встановив черговий дедлайн, аби зрозуміти, чи вдасться досягти мирного врегулювання війни

Президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію українського лідера.

Глава держави прокоментував перспективи можливої зустрічі на рівні лідерів. Він пригадав, що американський президент надав російському диктатору час для зустрічі з очільником України.

«Коли ми кажемо, якщо не буде цієї зустрічі (лідерів – «Главком»), то тоді дайте підтримку в вигляді допомоги, у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів. Він кілька тижнів тому сказав, що дасть якусь відповідь... Він сказав, що через кілька тижнів – це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або цими днями будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання», – пояснив український президент.

Як відомо, у серпні президент США Дональд Трамп встановив черговий дедлайн у два тижні, щоб зрозуміти, чи вдасться досягти мирного врегулювання російсько-української війни. «Я б сказав, що протягом двох тижнів ми дізнаємося, в той чи інший спосіб, чи буде мир в Україні. Після цього нам, можливо, доведеться діяти інакше, обрати іншу тактику. Але ми знатимемо про це дуже скоро», – стверджував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, можливо, зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня.

Як повідомлялося, помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і очільником України Володимиром Зеленським, заявив, що вони не готові до зустрічі.