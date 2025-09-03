Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський уточнить у Трампа деталі дедлайну для Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський уточнить у Трампа деталі дедлайну для Путіна
Президент України анонсував розмову з американським лідером найближчими днями
скріншот з трансляції Офісу президента

У серпні Трамп встановив черговий дедлайн, аби зрозуміти, чи вдасться досягти мирного врегулювання війни

Президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію українського лідера.

Глава держави прокоментував перспективи можливої зустрічі на рівні лідерів. Він пригадав, що американський президент надав російському диктатору час для зустрічі з очільником України.

«Коли ми кажемо, якщо не буде цієї зустрічі (лідерів – «Главком»), то тоді дайте підтримку в вигляді допомоги, у вигляді санкцій. Ці сигнали ми передали президенту Сполучених Штатів. Він кілька тижнів тому сказав, що дасть якусь відповідь... Він сказав, що через кілька тижнів – це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або цими днями будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання», – пояснив український президент.

Як відомо, у  серпні президент США Дональд Трамп встановив черговий дедлайн у два тижні, щоб зрозуміти, чи вдасться досягти мирного врегулювання російсько-української війни. «Я б сказав, що протягом двох тижнів ми дізнаємося, в той чи інший спосіб, чи буде мир в Україні. Після цього нам, можливо, доведеться діяти інакше, обрати іншу тактику. Але ми знатимемо про це дуже скоро», – стверджував він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, можливо, зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня.

Як повідомлялося, помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що російський диктатор Володимир Путін не домовлявся із президентом США Дональдом Трампом ані про двосторонню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, ані про тристоронню зустріч.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним і очільником України Володимиром Зеленським, заявив, що вони не готові до зустрічі.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Європейської комісі Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндії Александер Стубб
Чому до Білого дому запросили президента Фінляндії?
19 серпня, 09:01
Які гарантії безпеки може отримати Україна
Які гарантії безпеки може отримати Україна
27 серпня, 14:43
Зеленський провів телефонну розмову з Міцотакісом
Є хороша пропозиція: Зеленський розповів про свою розмову з премʼєром Греції
5 серпня, 19:58
Немає сигналів про те, що Росія готова закінчувати війну, наголошує президент
Росія вбиває у день переговорів – Зеленський
15 серпня, 19:31
Міністр закордонних справ США Радослав Сікорський під час наради «коаліції охочих»
«Коаліція охочих» завершила нараду перед зустріччю з Трампом. Зеленський заявив про історичне рішення
17 серпня, 19:21
Віктор Орбан заявив, що членство України в Європейському Союзі не надає жодних гарантій безпеки
Трамп зателефонував Орбану через блокування вступу України в ЄС – Bloomberg
19 серпня, 22:21
Трамп подякував українському воїну Картавцеву за передану йому ключку для гольфу
Трамп подякував українському воїну Картавцеву за передану йому ключку для гольфу (відео)
19 серпня, 22:58
Заяви Трампа, гарантії безпеки для України, обстріл Одещини: головне за ніч
Заяви Трампа, гарантії безпеки для України, обстріл Одещини: головне за ніч
31 серпня, 06:09
Лавров зробив заяву про переговори з Україною
Лавров зробив заяву про переговори з Україною
Сьогодні, 01:59

Політика

Зеленський взяв участь у засіданні Нордично-Балтійської вісімки: деталі
Зеленський взяв участь у засіданні Нордично-Балтійської вісімки: деталі
Президент про обмін територіями: Ми не даватимемо Путіну подібних подарунків
Президент про обмін територіями: Ми не даватимемо Путіну подібних подарунків
Зеленський уточнить у Трампа деталі дедлайну для Путіна
Зеленський уточнить у Трампа деталі дедлайну для Путіна
Новий закон: урядовців штрафуватимуть за неявку на засідання Ради
Новий закон: урядовців штрафуватимуть за неявку на засідання Ради
Військовозобов’язаних без обліку зможуть бронювати? Рада підтримала законопроєкт
Військовозобов’язаних без обліку зможуть бронювати? Рада підтримала законопроєкт
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
33K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
12K
Безугла переглянула фільм про вбитого Парубія і побачила там... Порошенка
8639
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
7895
Фальшива драма кілера Парубія

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua