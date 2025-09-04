Головна Країна Політика
Зеленський розповів про переговори з Трампом після засідання «коаліції охочих»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський розповів про переговори з Трампом після засідання «коаліції охочих»
Лідери обговорили, як посилити захист України від російських атак
фото: Білий дім

Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба

Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери говорили з очільником США про те, як змусити Російську Федерацію до миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

«Передусім про те, як підштовхнути ситуацію до реального миру. Ми обговорили різні опції, і найголовніше – це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, змусити до припинення війни. Ключ до миру – позбавлення російської машини війни грошей, позбавлення ресурсів», – каже він.

Крім того, лідери обговорили, як посилити протиповітряну оборону України. «Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак, російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба», – додав Зеленський.

Нагадаємо, у Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час неї політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки. За словами французького президента Еммануеля Макрона, якщо Російська Федерація надалі відмовлятиметься від предметних переговорів про мир, то проти неї буде запроваджено додаткові санкції.

Як відомо, на сьогодні 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США буде визначено пізніше.

Також європейські лідери зателефонували президентові США Дональду Трампу. Як повідомлялося, спецпосланець президента США Стів Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» у Парижі через 20 хвилин після її початку.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що він залишається відданим досягненню мирної угоди між Росією та Україною, попри невизначеність щодо перспективи особистих переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

