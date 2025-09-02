Головна Світ Політика
Зеленський зустрінеться з Макроном напередодні засідання «коаліції охочих»

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Зеленський зустрінеться з Макроном напередодні засідання «коаліції охочих»
Лідери України та Франції проведуть зустріч завтра ввечері, 3 вересня, у Парижі
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Засідання «коаліції охочих», де обговорюватимуться гарантії безпеки для України, відбудеться 4 вересня

Президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з очільником України Володимиром Зеленським завтра, 3 вересня, в Парижі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дипломатичного радника президента Франції Емманюеля Бонна, якого цитує «Укрінформ».

«Президент зустрінеться з президентом Зеленським завтра ввечері в Парижі перед зустріччю з усіма нашими партнерами», – заявив він.

За словами радника, Макрон надішле «меседж, що Франція як країна, яка хоче та може надати Україні гарантії безпеки, віддана своїм зобов’язанням щодо України». Він також підкреслив важливість ролі французького лідера в коаліції.

«Ви пам'ятаєте, що у 2024 році президент відповів на питання про можливість розгортання гарантій безпеки для України, які були сприйняті по-різному. Через півтора року вже 30 країн працюють над гарантіями безпеки, і ми робимо це в повній гармонії з усіма нашими європейськими партнерами, а також з американськими союзниками», - пояснив радник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч «коаліції охочих» відбудеться 4 вересня у Парижі.  Як повідомлялося, західні партнери з «коаліції охочих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські війська не будуть розміщені в Україні в рамках гарантій безпеки. За його словами, забезпечувати військову присутність має Європа, хоча й за підтримки Вашингтона.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про категоричне неприйняття Кремлем пропонованих США ініціатив щодо встановлення миру в Україні. Таким чином дипломат спробував відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах за запропонованим президентом США Дональдом Трампом графіком.

