Трамп вважає санкції ЄС проти Росії занадто слабкими

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп вважає санкції ЄС проти Росії занадто слабкими
Трамп обурений тим, що європейські країни продовжують купувати російську нафту
фото: The White house/Facebook

Президент США Дональд Трамп зауважив, що Європа лише говорить про обмеження проти Росії, але не переходить до реальних дій

Президент США Дональд Трамп заявив, що санкції, запроваджені країнами Європейського Союзу проти Росії, є недостатньо жорсткими, і закликав європейських партнерів посилити обмеження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Fox News.

Трамп, звертаючись до європейських країн як до своїх друзів, висловив обурення тим, що вони продовжують купувати російську нафту. На його думку, НАТО та європейські країни повинні об'єднатися, щоб запровадити ефективніші санкції.

«Санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі», – сказав він, додавши, що готовий діяти, якщо європейські партнери посилять свої заходи. Трамп вважає, що наразі Європа лише говорить про обмеження, але не переходить до реальних дій.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп, найімовірніше, не запроваджуватиме санкції проти Росії. Причиною є те, що деякі європейські країни не виконають його головні вимоги. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

У виданні нагадали, що раніше Трамп висунув умови для введення нових санкцій проти Росії. Він заявив, що зробить це тільки в тому разі, якщо всі країни-члени НАТО вчинять так само. Також він зажадав, щоб усі члени Альянсу припинили закупівлі російської нафти і ввели високі мита для Китаю.

Крім того, спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес готовий запровадити нові санкції проти Росії, але це станеться лише після погодження з президентом Дональдом Трампом. Про це він розповів в інтерв'ю для CBS News, інформує «Главком».

Ця заява пролунала на тлі обговорень ініціатив сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який висловив готовність Конгресу ухвалити жорсткі обмеження проти РФ. Зокрема, Грем зробив цю заяву після того, як російські безпілотники вторглися на територію Польщі. Він також підтримав пропозицію Трампа ввести 100% мито для Індії та Китаю, щоб вони припинили купувати російську нафту, що, на його думку, може змусити Росію закінчити війну в Україні.

Проте, раніше сенатор-демократ Річард Блюменталь у своїй статті для Wall Street Journal написав, що Конгрес США може не очікувати на схвалення президента Дональда Трампа для ухвалення нових антиросійських санкцій, передає «Главком».

За словами Блюменталя, законопроєкт, розроблений ним та сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, має підтримку 85 сенаторів з усього політичного спектру. Документ спрямований на те, щоб завдати необхідного удару по двигуну російської військової машини – торгівлі нафтою.

