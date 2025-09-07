Головна Світ Політика
Трамп дав «останнє попередження» ХАМАС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп дав «останнє попередження» ХАМАС
фото: Білий дім

ХАМАС продовжує утримувати заручників, серед яких – ізраїльські громадяни

Президент США Дональд Трамп вийшов з заявою до терористичного угрупування ХАМАС, передає «Главком».

«Всі хочуть, щоб заручники повернулися додому. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася! Ізраїльтяни прийняли мої умови. Настав час, щоб ХАМАС також їх прийняв. Я попередив ХАМАС про наслідки у разі відмови. Це моє останнє попередження — іншого не буде! Дякую за увагу до цього питання», – написав Трамп.

Трамп дав «останнє попередження» ХАМАС фото 1

Нагадаємо, палестинське терористичне угруповання ХАМАС оголосило, що згодне на припинення вогню з Ізраїлем. 

У відповідь на це прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ХАМАС перебуває під колосальним тиском.

Останні місяці ознаменувалися черговим загостренням конфлікту між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС. Після серії масштабних ракетних обстрілів з боку бойовиків, ізраїльська армія розпочала інтенсивні авіаудари по об'єктах у секторі Газа.

ХАМАС продовжує утримувати заручників, серед яких – як ізраїльські громадяни, так і, за деякими повідомленнями, громадяни інших країн.

Як стало відомо, до кінця 2025 року Сполучені Штати хочуть домогтися врегулювання війни Росії проти України, а також миру на Близькому Сході до кінця 2025 року. 

Теги: ХАМАС заручники Дональд Трамп Ізраїль

