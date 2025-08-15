Нобелівська премія для Трампа? Гіларі Клінтон пояснила, за яких умов це можливо

Гілларі Клінтон: Трамп може отримати Нобелівську премію миру за закінчення війни в Україні

Колишній держсекретар США Гілларі Клінтон заявила, що розглянула б можливість висунення президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це вона повідомила під час виступу на подкасті Raging Moderates, обговорюючи майбутній саміт американського лідера з Володимиром Путіним на Алясці. Про це пише «Главком» з посиланням на Newsweek.

Клінтон зазначила, що успішним результатом переговорів для неї стало б припинення війни без територіальних поступок з боку України.

Виступаючи в подкасті Raging Moderates, Клінтон сказала: «З усього, що я прочитала, я розумію, що (Трамп, – «Главком») дуже хотів би отримати Нобелівську премію миру, і, чесно кажучи, якби він міг покласти край цій жахливій війні, де Путін є агресором, вторгаючись у сусідню країну, намагаючись змінити кордони...».

«Послухайте, якби нам вдалося це здійснити, якби президент Трамп був архітектором цього, я б висунув його на Нобелівську премію миру, бо моя мета тут – не допустити капітуляції перед Путіним, якому допомагають і сприяють Сполучені Штати», – заявила Клінтон.

У статті Newsweek також зазначається, що сам Трамп знижує очікування від зустрічі, але висловлює переконання, що Путін «укладе угоду». На його думку, це відкриє шлях до другої зустрічі – вже з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, кілька країн, включно з Ізраїлем, Пакистаном та Камбоджею вже висунули кандидатуру Трампа за посередництво в укладенні мирних угод або припинення вогню з моменту його повернення на посаду в січні.

До слова, сам Трамп педалює отримання ним нагороди. Так перед відльотом на Аляску до Путіна президент США здійснив несподіваний дзвінок міністру закордонних справ Норвегії з метою поцікавитися процесом номінації на Нобелівську премію миру.