Нобелівська премія для Трампа? Гіларі Клінтон пояснила, за яких умов це можливо

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Нобелівська премія для Трампа? Гіларі Клінтон пояснила, за яких умов це можливо
Клінтон готова номінувати Трампа на Нобелівську премію миру
фото із відкритих джерел

Гілларі Клінтон: Трамп може отримати Нобелівську премію миру за закінчення війни в Україні

Колишній держсекретар США Гілларі Клінтон заявила, що розглянула б можливість висунення президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Про це вона повідомила під час виступу на подкасті Raging Moderates, обговорюючи майбутній саміт американського лідера з Володимиром Путіним на Алясці. Про це пише «Главком» з посиланням на Newsweek.

Клінтон зазначила, що успішним результатом переговорів для неї стало б припинення війни без територіальних поступок з боку України.

Виступаючи в подкасті Raging Moderates, Клінтон сказала: «З усього, що я прочитала, я розумію, що (Трамп, – «Главком») дуже хотів би отримати Нобелівську премію миру, і, чесно кажучи, якби він міг покласти край цій жахливій війні, де Путін є агресором, вторгаючись у сусідню країну, намагаючись змінити кордони...».

«Послухайте, якби нам вдалося це здійснити, якби президент Трамп був архітектором цього, я б висунув його на Нобелівську премію миру, бо моя мета тут – не допустити капітуляції перед Путіним, якому допомагають і сприяють Сполучені Штати», – заявила Клінтон.

У статті Newsweek також зазначається, що сам Трамп знижує очікування від зустрічі, але висловлює переконання, що Путін «укладе угоду». На його думку, це відкриє шлях до другої зустрічі – вже з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, кілька країн, включно з Ізраїлем, Пакистаном та Камбоджею вже висунули кандидатуру Трампа за посередництво в укладенні мирних угод або припинення вогню з моменту його повернення на посаду в січні.

До слова, сам Трамп педалює отримання ним нагороди. Так перед відльотом на Аляску до Путіна  президент США  здійснив несподіваний дзвінок міністру закордонних справ Норвегії з метою поцікавитися процесом номінації на Нобелівську премію миру.

Теги: Нобелівська премія Гілларі Клінтон Дональд Трамп

