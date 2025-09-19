Індія продовжить купувати російську нафту попри вимоги Трампа – Bloomberg

Індійські НПЗ не планують згортати закупівлі російської нафти

Індійські нафтопереробні компанії не планують відмовлятися від російської нафти. Внутрішній попит на пальне зростає, навіть попри тиск США і посилення тарифів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає агентство, закупівлі залишатимуться активними для листопадових і грудневих поставок, хоча їхні обсяги можуть бути меншими, ніж пікові показники останніх років. За словами джерел, із послабленням американського тиску після того, як Трамп цього тижня подякував Моді за «підтримку завершення війни між Росією та Україною», а також завдяки наявності достатніх обсягів сорту Urals, показники закупівлі нафти знову мають зрости.

Представники індійського уряду регулярно контактують із великими державними та приватними переробниками, але жодних офіційних вказівок – ані скорочувати, ані нарощувати закупівлі – наразі немає. Це може змінитися в найближчі місяці в міру просування торговельних переговорів і пошуку компромісів, але поки що планів немає.

Зазначається, що багато залежить від Reliance Industries, яка забезпечує значну частку імпорту завдяки довгостроковому контракту з російською «Роснєфтю», укладеному на початку року. Якщо ця компанія, що належить найбагатшому індійцю, скоротить закупівлі, загальні обсяги можуть виглядати скромніше, навіть якщо інші продовжать брати партії.

Індія традиційно уникає нафти з Ірану та Венесуели. Водночас країна активно користується знижками на російську нафту, доступними в межах цінової стелі «Великої сімки», створеної для підтримання потоків нафти при одночасному обмеженні доходів Москви.

Нагадаємо, Європейський Союз готує нові обмеження проти Китаю та Індії, які допомагають фінансувати російську економіку. Зазначається, що у рамках нового пакета санкцій проти Росії Європейський Союз внесе до чорного списку деякі китайські та індійські банки, а також нафтопереробні заводи, що приймають російську нафту. Однак ЄС не буде вводити проти Китаю та Індії додаткові мита. Хоча піти на такі кроки від Європи останнім часом настійно вимагає Вашингтон.

До слова, імпорт дизельного пального з Індії в Україну буде обмежено. Всі партії індійського дизелю мають пройти процедуру відбору і лабораторного аналізу проб.