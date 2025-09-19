Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Індія продовжить купувати російську нафту попри вимоги Трампа – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Індія продовжить купувати російську нафту попри вимоги Трампа – Bloomberg
У серпні Дональд Трамп запровадив 50% тариф на постачання російської нафти в Індію
фото з відкритих джерел

Індійські НПЗ не планують згортати закупівлі російської нафти

Індійські нафтопереробні компанії не планують відмовлятися від російської нафти. Внутрішній попит на пальне зростає, навіть попри тиск США і посилення тарифів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає агентство, закупівлі залишатимуться активними для листопадових і грудневих поставок, хоча їхні обсяги можуть бути меншими, ніж пікові показники останніх років. За словами джерел, із послабленням американського тиску після того, як Трамп цього тижня подякував Моді за «підтримку завершення війни між Росією та Україною», а також завдяки наявності достатніх обсягів сорту Urals, показники закупівлі нафти знову мають зрости.

Представники індійського уряду регулярно контактують із великими державними та приватними переробниками, але жодних офіційних вказівок – ані скорочувати, ані нарощувати закупівлі – наразі немає. Це може змінитися в найближчі місяці в міру просування торговельних переговорів і пошуку компромісів, але поки що планів немає.

Зазначається, що багато залежить від Reliance Industries, яка забезпечує значну частку імпорту завдяки довгостроковому контракту з російською «Роснєфтю», укладеному на початку року. Якщо ця компанія, що належить найбагатшому індійцю, скоротить закупівлі, загальні обсяги можуть виглядати скромніше, навіть якщо інші продовжать брати партії.

Індія традиційно уникає нафти з Ірану та Венесуели. Водночас країна активно користується знижками на російську нафту, доступними в межах цінової стелі «Великої сімки», створеної для підтримання потоків нафти при одночасному обмеженні доходів Москви.

Нагадаємо, Європейський Союз готує нові обмеження проти Китаю та Індії, які допомагають фінансувати російську економіку. Зазначається, що у рамках нового пакета санкцій проти Росії Європейський Союз внесе до чорного списку деякі китайські та індійські банки, а також нафтопереробні заводи, що приймають російську нафту. Однак ЄС не буде вводити проти Китаю та Індії додаткові мита. Хоча піти на такі кроки від Європи останнім часом настійно вимагає Вашингтон.

До слова, імпорт дизельного пального з Індії в Україну буде обмежено. Всі партії індійського дизелю мають пройти процедуру відбору і лабораторного аналізу проб.

Читайте також:

Теги: нафта Індія Дональд Трамп тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Король Чарльз згадав про мир в Україні під час своєї промови
Король Чарльз згадав про мир в Україні під час своєї промови
17 вересня, 23:17
Білий дім надіслав листа від Трампа до Навроцького
Трамп написав листа президенту Польщі
17 вересня, 08:45
За останні вісім місяців дизпальне індійського походження ушестеро збільшило свою частку на українському ринку
Україна обмежить імпорт дизпалива від одного з найбільших покупців російської нафти – ЗМІ
15 вересня, 17:09
Журналісти наголошують, що в політиці США забагато неоднозначності
Bloomberg пояснив, як удари по Катару та Польщі вплинули на репутацію Трампа
12 вересня, 12:57
Дональд Трамп висловив розчарування через свою нездатність швидко завершити бойові дії в Україні
Трамп закликав Європу припинити купувати російську нафту
4 вересня, 18:24
Сі Цзиньпін (з дружиною) вітають російського порезидента на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС)
«Це китайське свято, не російське». Експерт – про саміт ШОС і позицію Пекіна у російсько-українській війні
1 вересня, 15:30
Зруйнований будинок у Запоріжжі
Масована атака на Україну, удари по НПЗ у Росії: головне за ніч
30 серпня, 05:58
У Росії горить Краснодарський НПЗ
У Росії атаковано Краснодарський та Сизранський НПЗ
30 серпня, 04:37
У Трампа новий фаворит замість Ілона Маска
Трамп робить засновника Airbnb новим міні-Маском
25 серпня, 14:32

Економіка

Індія продовжить купувати російську нафту попри вимоги Трампа – Bloomberg
Індія продовжить купувати російську нафту попри вимоги Трампа – Bloomberg
Трамп заблокував $400 млн військової допомоги Тайваню через потенційну угоду з Китаєм – WP
Трамп заблокував $400 млн військової допомоги Тайваню через потенційну угоду з Китаєм – WP
Україна готує ще п'ять продуктів до виходу на ринок Китаю
Україна готує ще п'ять продуктів до виходу на ринок Китаю
ЄС планує пришвидшити заборону російського СПГ у новому пакеті санкцій
ЄС планує пришвидшити заборону російського СПГ у новому пакеті санкцій
Естонія остаточно забороняє імпорт російського газу
Естонія остаточно забороняє імпорт російського газу
США та Британія уклали інвестиційну угоду на сотні мільярдів
США та Британія уклали інвестиційну угоду на сотні мільярдів

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua