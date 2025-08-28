Як Трамп оновив головний кабінет Білого дому: нові деталі

При Трампі у офісі президента США стало суттєво більше золота

Новий вигляд Овального кабінету вражає, адже Трамп додав нові золоті елементи

Президент США Дональд Трамп оновив інтер’єр Овального кабінету, додавши до нього золоті елементи. За даними його адміністрації, всі ці зміни були оплачені з особистих коштів Трампа. Новий вигляд кабінету світові лідери вперше побачили під час переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною. Про це пише «Главком» із посиланням на mixnews.lv.

Ще навесні Трамп пояснив журналістці Fox News Лорі Інгрем, що залу «треба було більше життя». З того часу інтер'єр кабінету помітно змінився: стеля заввишки 5,6 метра отримала позолочені елементи, з'явилися нові штори та декоративні фрагменти, включаючи навіть позолочених янголят над дверними отворами.

Зміни в інтер'єрі Овального кабінету включають:

позолочені елементи на стелі заввишки 5,6 метра;

нові штори;

золочені фігури херувимів над дверними отворами;

репліку Декларації незалежності, розміщену за президентським кріслом;

нову золоту окантовку мармурового каміна;

підставки для напоїв з написом «Trump» та номером 47, що символізує його поточний президентський термін.

Ці зміни вписуються в масштабніші перетворення Білого дому, ініційовані Трампом.

Нагадаємо, користувачі соцмереж відреагували на зміни в Овальному кабінеті під час президентства Дональда Трампа, які помітили під час його зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським. Причиною глузувань став камін, який з моменту приходу Трампа до влади зазнав значних змін.

Раніше Трамп разом із приватними донорами оголосив про будівництво нового бального залу вартістю близько 200 млн доларів, розрахованого на 650 гостей.

А ще на початку року президент встановив два гігантські американські прапори заввишки 27 метрів, також за власний рахунок. За словами Трампа, золото та нові акценти надають головному кабінету країни «характер та велич».

До слова, президент США Дональд Трамп розпорядився перенести портрети колишніх американських лідерів Барака Обами, Джорджа Буша-старшого та Джорджа Буша-молодшого у закриту для відвідувачів частину Білого дому.