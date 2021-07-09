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    Мальта закриває кордони для невакцинованих туристів

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    Мальта з 14 липня пускатиме іноземців із сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу - Мальта закриває кордони для невакцинованих туристів
    Мальта з 14 липня пускатиме іноземців із сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу
    Фото з відкритих джерел

    Діти для в'їзду в країну повинні будуть пред'явити негативний ПЛР-тест

    Сертифікати про вакцинацію від Covid-19 стануть обов'язковими для в'їзду на Мальту з 14 липня. Без цього документа потрапити в країну іноземцю буде неможливо. Крім того, з цієї дати закриваються школи англійської мови. Про це повідомляє видання Malta Today.

    Як зазначив глава МОЗ Кріс Ферн, з середи, 14 липня, в'їжджають в країну повинні будуть пред'явити визнаний Мальтою, Євросоюзом або Великою Британією сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

    «Ми будемо першою країною в Європі, яка зробить цей крок», – цитує видання міністра.

    За його словами, діти для в'їзду в країну повинні будуть пред'явити негативний ПЛР-тест.

    Крім того, з 14 липня на Мальті будуть закриті школи англійської мови. Міністр зазначив, що в дев'яти таких навчальних закладах були виявлені випадки Covid-19.

    Наразі Україна веде переговори з Мальтою про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від коронавірусу.

    Також нагадаємо, що прикордонники попередили українців про нові правила в’їзду до Словаччини.

    Як писав «Главком», Україна оновила рекорд Covid-щеплень за добу.

    Напередодні було оприлюднено список країн, куди можуть поїхати вакциновані CoronaVac українці.

    Днями Греція визнала українські ковід-сертифікати.

    Український уряд ухвалив постанову щодо впровадження Covid-сертифікатів – цифрових документів, які підтверджуватимуть статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від Covid-19.

    5 липня у «Дії» з’явилися перші ковід-сертифікати.

    Теги: відпочинок туризм документи щеплення вакцинація коронавірус
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    Мальта закриває кордони для невакцинованих туристів