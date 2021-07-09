Мальта закриває кордони для невакцинованих туристів

Мальта з 14 липня пускатиме іноземців із сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу

Мальта з 14 липня пускатиме іноземців із сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу

Діти для в'їзду в країну повинні будуть пред'явити негативний ПЛР-тест

Сертифікати про вакцинацію від Covid-19 стануть обов'язковими для в'їзду на Мальту з 14 липня. Без цього документа потрапити в країну іноземцю буде неможливо. Крім того, з цієї дати закриваються школи англійської мови. Про це повідомляє видання Malta Today.

Як зазначив глава МОЗ Кріс Ферн, з середи, 14 липня, в'їжджають в країну повинні будуть пред'явити визнаний Мальтою, Євросоюзом або Великою Британією сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

«Ми будемо першою країною в Європі, яка зробить цей крок», – цитує видання міністра.

За його словами, діти для в'їзду в країну повинні будуть пред'явити негативний ПЛР-тест.

Крім того, з 14 липня на Мальті будуть закриті школи англійської мови. Міністр зазначив, що в дев'яти таких навчальних закладах були виявлені випадки Covid-19.

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