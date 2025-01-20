Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп зібрав рекордну суму грошей на свою інавгурацію – ABC

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп зібрав рекордну суму грошей на свою інавгурацію – ABC
Інавгурація Трампа обіцяє бути масштабним заходом
фото із відкритих джерел

Інавгурацію Трампа профінансують великі технологічні компанії

Обраний президент США Дональд Трамп зібрав рекордну суму $250 млн на свою інавгурацію, яка відбудеться в понеділок. Про це повідомила телекомпанія ABC з посиланням на джерело.

За її інформацією, кошти було зібрано інавгураційним комітетом Трампа та його віце-президента Джеймса Девіда Венса, а також іншими великими організаціями зі збору коштів на проведення заходів інавгурації. Для порівняння, на попередню інавгурацію республіканця у 2017 році було зібрано лише $107 млн.

За даними телекомпанії, інавгурацію республіканця профінансують великі технологічні компанії, керівники яких будуть присутні на заході у Вашингтоні 20 січня. Серед них Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI та Uber. Джерела також повідомили про фінансування з боку великих гравців криптовалютної індустрії – Ripple вклала $5 млн, Robinhood – $2 млн, Coinbase – $1 млн. Обраний президент США Дональд Трамп, який балотувався від Республіканської партії, запросив на інавгурацію безліч політиків правих поглядів. 

Чинний президент США Джо Байден планує написати листа Дональду Трампу перед тим, як залишити посаду. Байден збирається вшанувати давню президентську традицію. 

Зазначимо, що обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.

До слова, содні будинки почали відмовлятися надавати вбрання Меланії Трамп перед інавгурацією її чоловіка Дональда Трампа. 

Теги: США Дональд Трамп партії фінансування президент інавгурація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нинішній стан Путіна багато в чому можна порівняти з поведінкою дитини перед кабінетом стоматолога»
Путін опинився у ситуації, коли хвіст виляє собакою
22 грудня, 2024, 21:59
Маск назвав президента України «чемпіоном усіх часів з ошукування США»
Маск розкритикував новий пакет допомоги Україні від США та зробив скандальну заяву
30 грудня, 2024, 20:58
Через російське вторгнення в Україну Вагенкнехт дистанціювалася від Путіна
Німецька «подруга Путіна» визнала його злочинцем
20 грудня, 2024, 11:21
Наразі невідомо, коли буде виконаний ордер на арешт Юна Сок Йоля
Суд видав ордер на арешт президента Південної Кореї
31 грудня, 2024, 05:49
Американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським
Зеленський назвав ім'я того, кого сьогодні боїться Путін
6 сiчня, 00:51
Алан Лівелсбергер запитав у ChatGPT інформацію про те, як він може зібрати вибухівку
Підозрюваний у підриві Cybertruck біля готелю Трампа готував теракт за допомогою ChatGPT
8 сiчня, 08:13
Христодулідіс розповів, що Республіка перебуває на завершальній стадії скасування візових вимог США для кіпрських мандрівників
До Шенгенської зони цього року може приєднатися острівна держава, територія якої частково окупована
11 сiчня, 23:44
Лінч був одним з небагатьох сучасних режисерів з одразу впізнаваним візуальним і вербальним стилем
Помер кінорежисер Девід Лінч
16 сiчня, 20:35
Байден продовжує підписувати дкументи у останні дні свого президенства
Байден готує неприємний сюрприз до інавгурації Трампа – Washington Post
17 сiчня, 11:27

Політика

«Дуже багато постраждалих». Північнокорейський полонений розповів про втрати на Курщині
«Дуже багато постраждалих». Північнокорейський полонений розповів про втрати на Курщині
Трамп зібрав рекордну суму грошей на свою інавгурацію – ABC
Трамп зібрав рекордну суму грошей на свою інавгурацію – ABC
Північнокорейці страчували українських воїнів, які хотіли здатися в полон – WSJ
Північнокорейці страчували українських воїнів, які хотіли здатися в полон – WSJ
Кандидатка у премʼєри Канади, яка має українське коріння, пообіцяла Трампу «удар у відповідь»
Кандидатка у премʼєри Канади, яка має українське коріння, пообіцяла Трампу «удар у відповідь»
Стало відомо, якими словами Байден завершив останній робочий день
Стало відомо, якими словами Байден завершив останній робочий день
Які укази Трамп підпише у перший день президентства: аналіз Fox News
Які укази Трамп підпише у перший день президентства: аналіз Fox News

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 січня 2025
20K
Сирський зробив заяву про темпи мобілізації
7090
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5143
Втрати ворога станом на 20 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
4212
Жителька Суджі передала через ЗСУ важливу новину своїй мамі

Новини

Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
Сьогодні, 02:35
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Мокрий сніг та туман: прогноз погоди на 19 січня
Вчора, 06:00
19 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
На окупованих територіях росіяни погрожують студентам штрафами за неявку у «військкомати»
18 сiчня, 23:42

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua