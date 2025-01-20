Трамп зібрав рекордну суму грошей на свою інавгурацію – ABC

Інавгурацію Трампа профінансують великі технологічні компанії

Обраний президент США Дональд Трамп зібрав рекордну суму $250 млн на свою інавгурацію, яка відбудеться в понеділок. Про це повідомила телекомпанія ABC з посиланням на джерело.

За її інформацією, кошти було зібрано інавгураційним комітетом Трампа та його віце-президента Джеймса Девіда Венса, а також іншими великими організаціями зі збору коштів на проведення заходів інавгурації. Для порівняння, на попередню інавгурацію республіканця у 2017 році було зібрано лише $107 млн.

За даними телекомпанії, інавгурацію республіканця профінансують великі технологічні компанії, керівники яких будуть присутні на заході у Вашингтоні 20 січня. Серед них Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI та Uber. Джерела також повідомили про фінансування з боку великих гравців криптовалютної індустрії – Ripple вклала $5 млн, Robinhood – $2 млн, Coinbase – $1 млн. Обраний президент США Дональд Трамп, який балотувався від Республіканської партії, запросив на інавгурацію безліч політиків правих поглядів.

Чинний президент США Джо Байден планує написати листа Дональду Трампу перед тим, як залишити посаду. Байден збирається вшанувати давню президентську традицію.

Зазначимо, що обраний президент США Дональд Трамп у перший день свого правління підпише понад 200 указів щодо енергетики, прикордонної та імміграційної політики.

До слова, содні будинки почали відмовлятися надавати вбрання Меланії Трамп перед інавгурацією її чоловіка Дональда Трампа.