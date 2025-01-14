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Маск отримає кабінет у комплексі Білого дому – The New York Times

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Маск отримає кабінет у комплексі Білого дому – The New York Times
Маск використовуватиме приміщення в будівлі Ейзенхауера, яке примикає до Білого дому
фото з відкритих джерел

Маск зберігатиме значний вплив та доступ до Трампа після його офіційного вступу на посаду

Американський мільярдер Ілон Маск отримає офісні приміщення у комплексі Білого дому для роботи в новоствореному Департаменті ефективності державного управління. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що Маск очолить департамент, метою якого є скорочення державних витрат в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє The New York Times, Маск розміститься в будівлі Ейзенхауера, що межує з Білим домом. Це дозволить йому зберігати значний вплив та доступ до президента Дональда Трампа після його офіційного вступу на посаду.

За інформацією видання, Маск обговорював із посадовими особами перехідного періоду рівень свого доступу до Західного крила. Проте остаточні деталі залишаються невизначеними, адже для вільного пересування в Західному крилі зазвичай необхідна спеціальна перепустка.

До слова, американський підприємець Ілон Маск обговорює з союзниками усунення британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. Про це пише газета The Financial Times. За даними видання, для цього бізнесмен хоче залучити альтернативні політичні рухи, зокрема праву партію Найджела Фаража Reform UK.

Як повідомлялося, Ілон Маск став дипломатичним «головним болем» для Європи. Європейські лідери побоюються критикувати підприємця, оскільки бояться зіпсувати відносини із обраним президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: Ілон Маск Дональд Трамп США політика президент

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