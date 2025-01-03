Республіканці провалили переобрання Джонсона на посаду спікера Палати представників

У листопаді минулого року спікер Джонсон переобрався до Палати представників у США

Попри підтримку Трампа Джонсон набрав лише 216 голосів із 218 необхідних

Республіканець Майк Джонсон не зміг переобратися на посаду спікера Палати представників Конгресу США. Про це повідомляє CNN.

Під час першого голосування з необхідних для переобрання 218 голосів, Джонсон набрав лише 216, попри наявну більшість Республіканської партії в нижній палаті Конгресу та підтримку обраного президента США Дональда Трампа.

Як відомо, багато республіканців висловили невдоволення роботою Джонсона, зокрема тим, що йому не вдалося домогтися включення до законопроєкту про фінансування уряду США положення про підвищення межі держборгу, який у листопаді вперше перевищив 36 трильйонів доларів.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп висловив цілковиту підтримку Майку Джонсону перед голосуванням в Палаті представників для обрання нового спікера.

Раніше новообраний президент Трамп під час передвиборчої кампанії дав виборцям грандіозні обіцянки швидко знизити витрати, закінчити війну в Україні ще до того, як він вступить на посаду, і використовувати тарифи для підтримки американської економіки та виробництва. Після перемоги на виборах у листопаді Трамп дав зрозуміти, що виконати ці обіцянки може бути не так просто, як це було заявлено.

До слова, Конгрес має право заблокувати вступ обраного президента США Дональда Трампа на посаду, але законодавці повинні діяти негайно. Конгрес може скористатися своїми конституційними повноваженнями та заблокувати повернення обраного президента Дональда Трампа до Білого дому. За словами авторів статті Евана Девіса та Девіда Шульте, дії республіканця підпадають під третій розділ 14-ї поправки до Конституції.