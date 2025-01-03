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Слідчі назвали ймовірну причину вибуху Tesla біля вежі Трампа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Слідчі назвали ймовірну причину вибуху Tesla біля вежі Трампа
1 січня стався вибух Tesla Cybertruck біля вежі Трампа
фото з відкритих джерел

Водій отримав вогнепальне поранення в голову перед тим, як автівка вибухнула

За версією слідства, вибух автомобіля Tesla Cybertruck біля готелю Trump International 1 січня, ймовірно, був актом самогубства. Про це заявив під час пресконференції шериф Лас-Вегаса Кевін Макмехілл, передає The Washington Post.

Слідство встановило, що водій отримав вогнепальне поранення в голову перед тим, як автомобіль вибухнув. За словами шерифа, один із пістолетів, знайдених в автівці, був біля ніг людини за кермом.

Наразі у слідства немає остаточного підтвердження особи водія, оскільки тіло людини згоріло до стану, коли його неможливо впізнати та необхідні додаткові слідчі дії. Однак, як стверджує шериф, є багато доказів, які вказують на те, що водієм був 37-річний військовослужбовець Метью Лівелсбергер із Колорадо-Спрінгс.

Лівелсбергер служив у підрозділі спецназу в Німеччині на момент своєї смерті.

Нагадаємо, вибух Tesla Cybertruck біля вежі Трампа стався у середу, 1 січня. За словами глави поліції Лас-Вегаса Кевіна Макмехілла, в результаті загинула одна людина, семеро отримали травми. Пізніше Макмехілл уточнив, що правоохоронці виявили в Cybertruck, що вибухнув, каністри з бензином і піротехніку.

До слова, засновник компанії Tesla Ілон Маск вважає, що вибух Tesla Cybertruck поряд із входом до готелю Trump International у Лас-Вегасі міг бути терактом. Підприємець Ілон Маск зазначив, що ця подія може бути пов’язана з терористичним актом, який стався раніше в Новому Орлеані.

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Теги: вибух Лас-Вегас Tesla Cybertruck Tesla Дональд Трамп США автомобіль

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