МОЗ направить в лікарні 10 млн масок і 100 тисяч експрес-тестів на коронавірус



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В регіони направлятимуться спеціалізовані пересувні лабораторії

Найближчим часом в рамках боротьби з коронавірусом в Україні лікарні отримають 10 млн масок і близько 100 тис. експрес-тестів. Про це на засіданні РНБО заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає прес-служба Офісу президента.

За словами Ляшка, установи охорони здоров'я отримають 10 млн медичних масок, а також планується закупівля близько 100 тис. експрес-тестів.

«Їх будуть використовувати в закладах охорони здоров'я при запровадженні масочного режиму», - сказав Ляшко.

Крім того, будуть використовуватися пересувні лабораторії, в яких є апарати полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

«І в тих регіонах, де у нас буде рости спалах чи буде навантаження на лабораторію, ми будемо пересувати лабораторію, ставити там і проводити дослідження», - підкреслив Ляшко.

До слова, сьогодні нардеп Олексій Гончаренко закупив 125 тестів на коронавірус для свого округу.

Раніше повідомлялося, що постанова уряду про заборону експорту медичних захисних засобів досі не підписана.

Зазначимо, на закритому засіданні 11 березня уряд заборонив експорт товарів протиепідемічного призначення. Як виявилося, сотні тонн масок було вивезено з України в останні місяці й саме тому спостерігається їх дефіцит.

Також стало відомо, що Антимонопольний комітет перевірить ціни на санітарні маски.

Колишній генпрокурор Юрій Луценко оприлюднив список фірм, які вивезли маски з України.

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