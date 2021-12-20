Чи був вакцинований? Нові деталі смерті соліста Іl Divo від коронавірусу

Концерт гурту Il Divo у Києві був запланований на жовтень 2022 року

Артист вдруге заразився коронавірусом

Іспанський оперний та поп-виконавець і учасник гурту Il Divo Карлос Марін, який помер від коронавірусу, був вакцинований. Про це повідомив агент співака під час інтерв’ю для іспанського телеканалу, пише Dailymail.

За словами агента співака, щеплення він отримав у Мексиці, де проживав певний час. Утім чоловік не уточнив, скільки саме доз щеплень зробили співакові, яку вакцину він отримав або коли отримав останню дозу. Зазначимо, що Мексика використовує суміш AstraZeneca, Pfizer, китайські та російські вакцини.

Також у матеріалі зазначається, що Карлос Марін вже раніше переніс коронавірус у грудні 2019 року. Але оскільки пандемія лише починалася і діагностика не була налагоджена належним чином, діагноз встановили не одразу. Про хворобу стало відомо, після того, як співак здав аналіз на вміст антитіл і вони виявилися високими в його організмі.

Сам Карлос розповідав тоді в інтерв’ю журналістам, що напевно заразився вірусом під час різдвяного туру Il Divo у 2019 році по США, через що йому було важко дихати та він потребував кисневої підтримки.

Як стало відомо, Карлос Марін іспанський баритон, оперний та поп-виконавець, також відомий як учасник гурту Il Divo помер на 54-му році життя. Про це повідомляється у Twitter колективу.

Інформація розміщена від імені трьох інших учасників ансамблю Урса Бюлера, Себастьєна Ізамбара та Девіда Міллера. Вони зазначили, що протягом 17 років працювали разом, назвавши співпрацю «неймовірною подорожжю», а також наголосили, що їм не вистачатиме Маріна.

До слова, концерт гурту Il Divo у Києві був запланований на жовтень 2022 року.