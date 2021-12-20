Регулятор ЄС дозволив ще одну вакцину від коронавірусу

Євросоюз майже рік не сертифікував інші вакцини

Євросоюз майже рік не сертифікував інші вакцини

Novavax стане п’ятою схваленою в ЄС вакциною

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) у понеділок, 20 грудня, надало дозвіл на використання на території Євросоюзу вакцину від Covid-19 американської компанії Novavax, інформує сайт ЕМА.

«Covavax - п'ята вакцина, рекомендована в ЄС для боротьби з коронавірусом», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ефективність вакцини становить близько 90% проти штамів коронавірусу «Альфа» і «Бета». Даних проти інших штамів, зокрема, «Омікрон», наразі недостатньо.

Агентство рекомендує вакцину особам старше 18 років. За оцінками експертів, дані про Covavax надані в повному обсязі і відповідають всім критеріям ЄС щодо ефективності, якості та безпеки.

Рішення про використання цієї вакцини на території ЄС має затвердити Єврокомісія.

Вакцина Covavax - білкова вакцина, що містить ген модифікованого білка SARS-CoV-2. Вона створена за технологією, якою вже створювалися інші види вакцин. Повний курс щеплення Covavax потребує введення двох доз вакцини.

14 червня нове дослідження показало, що вакцина Novavax ефективна на 90%, в тому числі проти його різних штамів. Вакциновані люди були повністю захищені від важких та навіть помірних випадків захворювання. Випадків госпіталізації або смерті серед людей, які отримали вакцину, не було.

Раніше ВООЗ дала екстрений дозвіл на вакцину від коронавірусу, вироблену американською компанією Novavax та Індійським інститутом сироваток, що підготувало ґрунт для її включення до підтримуваної ООН програми з доставки таких вакцин до бідніших країн світу.

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