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    Мер назвав попередні збитки Бучі від російської війни

    На вулицях Бучі багато розбитої техніки рашистів - Мер назвав попередні збитки Бучі від російської війни
    На вулицях Бучі багато розбитої техніки рашистів
    фото: glavcom.ua

    Найбільше дісталося мікрорайонам Яблунька і Мельники, де велися бойові дії

    Міський голова Бучі Анатолій Федорук заявив, що практично кожен мікрорайон постраждав під час російської окупації. Про це він зазначив в інтерв’ю «Главкому».

    Він зауважив, що найбільше дісталося мікрорайонам Яблунька і Мельники, де велися бойові дії.

    Крім цього, зруйновано 17 шістнадцятиповерхівок, 70 будинків індивідуальної забудови не підлягають відновленню. Також зруйновано велику кількість промислових підприємств. Загальну суму збитків підраховуємо.

    «Якщо говорити про тоннаж (підпаленої військової техніки росіян на вулицях Бучі – «Главком»), то, розраховую, що частину завданих місту збитків, вдасться покрити за рахунок цієї техніки. Більш точну цифру матимемо після експертних оцінок», – наголосив Федорук.

    Мер додав, що приблизно 2,5-3 тис. особового складу збройних сил Росії утримували Бучу в окупації близько місяця.

    Нагадаємо, у четвер, 31 березня, українські військові звільнили від російських загарбників Бучу та всю Бучанську громаду Київської області.

    Зокрема, російсько-окупаційні війська замінували кондитерську фабрику в Бучі, а продукцію отруїли.

    Раніше в Київській ОВА писали, що ситуація в Бучанському районі напружена, але контрольована: зокрема, Макарівська та Ірпінська громади перебувають під контролем ЗСУ. З Гостомеля окупанти вийшли, а от на території Бучанської громади ворог окопався.

    Також вже відомо, що Іванків звільнено: селище перейшло під контроль ЗСУ.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Мер назвав попередні збитки Бучі від російської війни