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Ми не залишимо жодного звʼязку держави-терориста в Україні – звернення Зеленського

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ми не залишимо жодного звʼязку держави-терориста в Україні – звернення Зеленського
президент України Володимир Зеленський
фото: скріншот з відео

Володимир Зеленський: «намагання обійти санкції має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та миру»

Сьогодні, 12 травня затверджено пʼять санкційних пакетів, які дуже ретельно готували цими тижнями в РНБО, Кабінеті Міністрів, Офісі і у спеціальних службах. Про це та багато іншого, президент України Володимир Зеленський розповів у сьогоднішньому вечірньому зверненні.

«Перше – це пакет, що стосується «Запоріжсталі». Блокуємо вплив на цю компанію держави-терориста, що існував завдяки різним підставним та офшорним особам. Частка, що контролювалася Росією через один із системних банків, буде конфіскована й працюватиме заради України та українців», – розповів Зеленський.

Окрім цього, затверджено санкційні пакети, які продовжують курс на ізоляцію та блокування російської військової промисловості.

«Сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста й повʼязаних із Росією стають мішенню для глобальної ізоляції. Дуже активно працюємо з партнерами, щоб усі, хто фактично виробляє цю агресію, хто дає зброю, боєприпаси, техніку й технології в руки терористів, – щоб вони всі були роздавлені світом», – зазначив президент.

Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні тиснути на Росію за цю війну, а також блокувати намагання держави-терориста обходити санкції.

«Впевнений, це має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та міжнародного миру – намагання обійти санкції, що запроваджені для обмеження ресурсів агресії, або сприяння в цих намаганнях», – додав він.

Президент повідомив, що провів сьогодні засідання Ставки, де були важливі доповіді командувачів оперативних напрямків.

«Особливо відзначу доповідь генерала Сирського та генерала Тарнавського – командувачів ОСУВ «Хортиця» і «Таврія» відповідно. Була доповідь Головкома Залужного, міністра оборони Резнікова, міністра стратпрому Камишіна», – заявив президент України.

Він зазначив, що говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Британії Сунаком.

«Ми обговорили нашу теперішню взаємодію у зброї, нашу подальшу оборонну взаємодію, а також дипломатичні кроки, які маємо зробити разом, щоб наблизити нашу спільну перемогу, – повідомив Зеленський та додав: Хто б не був агресором проти вільного світу, він завершить такою ж ганьбою, як Кремль».

Президент також подякував воїнам, які зараз на бойових завданнях та всім, хто тренує українських бійців.

Теги: санкції технології Володимир Зеленський боєприпаси президент

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