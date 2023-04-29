Ердоган з’явився на публіці після повідомлень про серцевий напад

Президент Туреччини відвідав фестиваль авіакосмічних технологій Teknofest

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у суботу, 29 квітня, вперше з’явився на публічному заході після того, як йому стало погано під час інтерв'ю. Про це повідомляє Anadolu.

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Ердоган разом зі своєю сім'єю і главою Азербайджану Ільхамом Алієвим відвідав фестиваль авіакосмічних технологій Teknofest у Стамбулі. На заході президент оголосив імена перших турецьких космонавтів, яких відправлять у космос в останньому кварталі цього року.

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Teknofest проводиться на щорічній основі з 2018 року. Мета фестивалю – привернути інтерес суспільства, особливо молоді, до технологій, підвищити поінформованість про сучасні розробки та досягнення Туреччини.

Нагадаємо, що 25 квітня під час інтерв'ю на одному з місцевих каналів президент Туреччини раптово відчув запаморочення та ледь не знепритомнів. Оператор швидко перевів камеру на ведучого, після чого ефір миттєво перервали та дали рекламу. Приблизно за 20 хвилин трансляцію відновили. Під час фонового аудіозапису надійшла інформація, що в прямому ефірі в Ердогана стався серцевий напад.